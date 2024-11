"Era normal y lógico que los focos estuvieran en mí"

El central del CD Extremadura Pablo Cidoncha ha hablado en COPE sobre su situación en el equipo, toda vez que ha sido objeto de silbidos por parte de una parte de la afición en algunos partidos.

Cidoncha, de tan solo tiene 22 años, ha mejorado sus prestaciones en los últimos encuentros. El entrenador Cisqui y el director deportivo, Manuel Mosquera, hablan muy bien de este jugador del que consideran que tiene margen de mejora.

“Siempre se puede mejorar. Intento dar el 100 por 100. Me fijo mucho en Pardo y Miguel Núñez”, comenta Cidoncha, que ha estado este lunes en el Omoda Day, un encuentro de la plantilla y cuerpo técnico con medios de comunicación en el estadio Francisco de la Hera.

Preguntado por lo vivido en el CD Extremadura y por el hecho de ser hijo del anterior entrenador, Pablo se ha mostrado firme: “La afición es soberana. Cada uno tiene su propia opinión. Está en su derecho”.

El central añade que es “fuerte mentalmente. Me centro en mí y no en lo que no puedo controlar. Al ser el hijo del entrenador, el foco está puesto un poco más en mí. Pero sabes a lo que te expones”.

Sobre cómo le ha afectado la destitución de su padre, ha aseverado que “cuando estás en un proyecto tan ambicioso, la figura del entrenador es muy complicada. Nada dura para toda la vida. Puede pasar, y más en un proyecto como en el que estamos”.