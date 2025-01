Leandro Izquierdo ha dejado de ser jugador del Extremadura. Más de 70 partidos, 40 goles… y una huella imborrable de un jugador que ha llevado con gran orgullo y pasión el escudo del club de su vida, del Extremadura de siempre.

Leandro se va con una espina clavada, con un sabor amargo, a pesar de los ascensos y de la consecución de la Copa Federación. Considera que "no he salido como creo que merecía salir. No me han dejado demostrar lo que puedo dar”.

Leandro añade que “es más fácil prescindir de mí, por ejemplo, que de otro jugador. Estaba marcando goles y te intentan borrar del mapa. Desde que llegó Cisqui he pasado a un segundo o tercer plano y eso, mentalmente, te termina agotando”.

Leandro ya no podrá jugar en un equipo de la tercera extremeña porque hay una norma que lo impide. Se tomará unos días para decidir cuál será su próximo equipo, pero “seré un aficionado más del Extremadura”.