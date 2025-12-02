El Extremadura "no es fiable defensivamente"

El Club Deportivo Extremadura atraviesa su peor momento de la temporada, una crisis de resultados que le ha hecho caer de la primera a la quinta plaza de la clasificación. Tras dos derrotas consecutivas y haber sumado solo uno de los últimos nueve puntos en juego, el entorno del club analiza las causas de este bache. Todo ello con un partido histórico en el horizonte: la eliminatoria de Copa del Rey de este jueves contra el Sevilla en el estadio Francisco de la Era.

Una defensa 'poco fiable'

El principal foco de preocupación es la debilidad defensiva. Blas Sánchez, Antonio del Hoyo y Ángel Gutiérrez señalan que el equipo azulgrana "no es fiable defensivamente", una situación que le obliga a "marcar más de un gol para ganar el partido". Según el análisis de la tertulia de Deportes Cope en Almendralejo, la suerte que acompañó al equipo en las primeras jornadas, con remontadas en los últimos minutos, ahora se ha vuelto en contra.

El debate se centra en cómo es posible que una defensa con jugadores de gran calidad individual esté fallando en el aspecto colectivo. En la tertulia se apunta a la necesidad de mejorar la "organización defensiva" más que la contundencia. "En el partido todo el mundo, aunque no esté cerca del balón, tiene algo que hacer, una misión", se comentó durante la tertulia, subrayando la importancia de los roles y la estructura táctica sin balón.

En el partido todo el mundo, aunque no esté cerca del balón, tiene algo que hacer, una misión" Ángel Gutiérrez Tertuliano

CISQUI y la gestión del banquillo

La figura del entrenador, Cisqui, también es objeto de análisis, sobre todo por su gestión del banquillo. Se destaca que el técnico está realizando pocos cambios y que parece no contar con jugadores como Miguel Núñez y Rober Moreno, que no han tenido minutos en los dos últimos encuentros.

A pesar de la mala racha, desde el club, se transmite un mensaje de tranquilidad absoluta y no se plantean decisiones drásticas. El partido de Copa del Rey se ve como "una fiesta", pero la prioridad absoluta es el próximo partido contra el Linares, un encuentro clave para "cambiar la dinámica" y demostrar que el bache actual es pasajero.