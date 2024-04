Ramírez, sobre las mascarillas: "No sé si son de Koldo, del hermano o el novio de Ayuso..."

Vox le ha pedido al alcalde de Almendralejo “transparencia” sobre las mascarillas encontradas en el Palacio del Vino de Almendralejo. El primer edil, José María Ramírez, ha asegurado que no tiene información al respecto y que no sabe la procedencia de las mismas: “No me compete”.

Ramírez le ha pedido a Vox que pregunte en otro sitio: “No soy el SES, ni soy el Ministerio de Sanidad… No sé si son de Koldo, del hermano o del novio de Ayuso, del presidente del Zamora, de Rubiales…”.

Ramírez ha añadido que lo que puede asegurar es que las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Almendralejo durante la pandemia no son de ninguna de las empresas vinculadas a la trama.