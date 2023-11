Ramírez, sobre la amnistía: "El debate está absolutamente envenenado; como alcalde, no me pronuncio"

COPE le ha preguntado al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, sobre su postura sobre la ley de amnistía.

En su visita, este lunes, a la presidenta de la Junta, María Guardiola, Ramírez hablaba de “lealtad institucional”. Al hilo de eso, le hemos planteado, aseverando que se está con el Estado de derecho o no se está, cuál en su posición al respecto.

“Mi papel aquí es como alcalde. Yo, a nivel de política, no me pronuncio. Creo que el debate está absolutamente envenenado. Como has hecho la pregunta, ya estás dando por hecho determinadas cosas que no son así. Creo que con la polarización que hay es imposible hablar ahora de este tema con sosiego. Sí me pregunto que por qué es tan difícil en España eso que en Alemania es tan normal: una gran coalición”.

Ramírez ha añadido que “no voy a hablar más sobre este tema”.