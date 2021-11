Federación de Peñas del Extremadura: "Franganillo dice que somos una mala afición"

La Federación de Peñas del Extremadura anunció ayer domingo que se desliga del club tras denunciar insultos y presiones de Franganillo al presidente en funciones de este colectivo, Juan Carlos García.

COPE Almendralejo se ha puesto en contacto con García, quien ha matizado que la federación se desliga de la directiva, “pero no del equipo”.

En la entrevista ha reiterado que recibió llamadas y mensajes de Franganillo. “Me dijo que somos una mala afición y que no apoyamos al club ahora que lo necesita. Se fue calentando con descalificaciones y le colgué el teléfono porque eso no se lo permito. Luego me envió mensajes que no voy a hacer públicos”.

Tras el incidente, Juan Carlos García lo puso en conocimiento de los presidentes de las peñas, quien votaron “por mayoría” hacer público el comunicado.

García reconoce que no hubo unanimidad, pero “sí una mayoría”.

Para Juan Carlos García, Franganillo siempre les ha visto como un “enemigo” y añade que le llegó a decir que por qué no ponían dinero para salvar al club: “Me dijo que había puesto 3,5 millones de euros y que no los iba a perder. Nosotros no somos accionistas; no tenemos ese dinero, si lo tuviéramos lo pondríamos”; y hasta le dejo caer que “si se funda otro club, dice que van a llamarlo a él”.