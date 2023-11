El enfermero Antonio Mulas ya da nombre a un parque de Almendralejo

Antonio García Martín de las Mulas ya da nombre a un parque de Almendralejo, concretamente el que se ubica en la barriada de las Mercedes, junto a la rotonda Presidente Adolfo Suárez.

Familiares, amigos y miembros de la Corporación Municipal acompañaron este jueves a Antonio Mulas, el enfermero más conocido de la ciudad, en el descubrimiento de un monolito.

La propuesta partió de la directiva de la asociación de vecinos de las Mercedes. El pleno, por unanimidad, dio el visto bueno a esa iniciativa.

“Estoy desbordado. ¿Qué he hecho? Me he limitado a desarrollar mi profesión y colaborar con instituciones. Nunca he buscado ningún reconocimiento”, comentó Antonio Mulas, muy conocido también por ser el delegado en Almendralejo de la Hermandad de Donantes de Sangre.