Emeritacasa abre oficina en Almendralejo

En las principales ciudades extremeñas, hay dificultad para alquilar una vivienda. No quiere decir que no se logre el objetivo, pero no en las condiciones que desean los inquilinos.

Extremadura no es una región con zonas tensionadas en el mercado del alquiler, pero el número de viviendas disponibles se ha frenado en los últimos años, toda vez que las medidas del Gobierno han distorsionado el mercado, por lo que el precio ha subido.

Hay que tener en cuenta también que muchos propietarios tienen miedo a poner sus viviendas en alquiler.

En COPE hemos hablado con Leli Sayago comercial de la inmobiliaria Emeritacasa en Almendralejo.