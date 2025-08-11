Uno de los platos fuertes de las Fiestas de la Piedad de Almendralejo es la corrida de toros prevista para el día 15, a las 20.30 horas, en el Coso de la Piedad, con los matadores Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, que torearán reses de la ganadería Castillejo de Huebra. Las entradas ya están a la venta en las taquillas de la plaza de toros y online, a través de la web de Tauroemoción.

Tauroemoción Foto de familia del encuentro de Escribano con aficionados en el Coso de la Piedad

Hace unos días, uno de los diestros, Manuel Escribano, mantuvo un encuentro con la afición de Almendralejo en un acto en el Coso de la Piedad, plaza en la que, como novillero, toreó por vez primera hace 22 años.

El pasado 28 de junio, el torero de Gerena se encerró con seis ‘victorinos’ en Alicante. Fue una gran tarde, en la que indultó a Bohemio.

EFE Manuel Escribano, ante un toro de Victorino Martín

En COPE Extremadura, hemos hablado con Manuel Escribano, sobre su momento actual y sobre el auge de la Fiesta Nacional, a pesar de todo.

“Hay que dar a conocer la tauromaquia tanto dentro como fuera de la plaza”, comenta Escribano, quien añade que “ahora está acudiendo mucha gente a las plazas, y, sobre todo, gente joven”.