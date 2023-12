El "fracaso" de los LEADER y PRODER: La "lenta agonía" de lo rural y el "declive" de las ciudades

Millones de euros en los programas de desarrollo rural de Europa, LEADER y PRODER, y sin resultados a la vista, porque los síntomas de la despoblación son evidentes.

Cierran panaderías en los pueblos, no nacen niños, no hay cajeros, no hay farmacias…; y, lo próximo, cierre de centros de salud y escuelas. Los pueblos se desangran y las políticas europeas no revierten la situación.

El catedrático de Ordenación del Territorio, Julián Mora Aliseda, ha hablado en COPE de la “lenta agonía” del ámbito rural. Se vislumbra un “tétrico escenario”, ya que las políticas europea y española son “un auténtico fracaso y un despilfarro de fondos”. Los pueblos están ante su final y las ciudades “también están en declive”.

Mora Aliseda nos ha dado algunas de las claves del fracaso de los fondos europeos y del “círculo de la pobreza” en el que estamos. Es urgente “abordar una estrategia de ordenación territorial para el siglo XXI”.