¿Qué se espera del movimiento 6F en Extremadura?: "Hemos mamado el campo desde chicos"

Este 6 de febrero, el campo extremeño, en la línea del resto del país, podría paralizar carreteras de toda la región.

Es la idea, al menos, del movimiento 6F, que ha surgido de las redes sociales, que no tiene detrás a las organizaciones agrarias, pero que parece estar aglutinando a muchos agricultores y ganaderos, que, hartos de su situación, se van a echar a la calle.

Pablo Herrera es un ganadero de Santa Amalia que mañana va a coger el tractor y va a salir a la carretera. Lo tiene muy claro: “No se puede seguir como hasta ahora”.

Pablo aclara que este no debe ser un movimiento solo del campo, sino del resto de la sociedad civil. Apela a eso, a que todo el mundo salga a la calle..., y apela a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no la tomen con ellos. Eso dice. Porque esta movilización no cuenta con un reconocimiento oficial.