Se prorroga el uso del glifosato: "Es una herramienta básica para el ahorro de costes"

La Comisión Europea renovará para un periodo de diez años la autorización para el uso del herbicida glifosato, después de que los Estados miembros del club comunitario no hayan sido capaces de lograr un acuerdo a favor o en contra.

La renovación está sujeta a ciertas nuevas condiciones y restricciones. Esas restricciones incluyen la prohibición del uso del glifosato como desecante antes de la cosecha y la necesidad de ciertas medidas para proteger los organismos que no son el objetivo a la hora de utilizar el producto químico. Cada país de la UE seguirá teniendo la opción de restringir su uso a nivel nacional y regional, si lo considera necesario. Antonio Ortiz, propietario de Fitoal, empresa que vende productos fitosanitarios, considera que este herbicida es una herramienta para abaratar los costes de la eliminación de las malas hierbas, lo que supone que no se encarezcan los productos del campo.