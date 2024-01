Piden la eliminación de la ZEPA de Palazuelo: "¿Hacemos la maleta y dejamos la tierra?"

Sigue coleando la polémica con la ZEPA arrozales de Palazuelo y Guadalperales en la zona de Don Benito-Villanueva. Es una ZEPA que está poniendo la soga al cuello a los agricultores. Están poco menos que obligados a cultivar arroz, pero las condiciones de sequía les impiden regar. La solución podría ser cambiar de cultivo, al olivar, por ejemplo, pero tampoco pueden. Es como lo del perro del hortelano.

Por eso, la organización agraria La Unión pedía hace unos días anular la ZEPA.

En COPE hemos hablado con un afectado directo, Juan Pedro. “Estoy intentando buscar trabajo en otra cosa, porque al arroz no le voy a sacar ningún dinero. ¿Qué hacemos si no nos dejan regar y no podemos cambiar de cultivo? ¿Hacemos la maleta y dejamos las tierras?”.