Irene de Miguel insta a someter a referéndum el regadío de Tierra de Barros

La coordinadora regional de Podemos, Irene de Miguel, ha instado a la Junta de Extremadura a someter a referéndum, como se hará para la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, el proyecto de regadío en Tierra de Barros, para saber si es la opción mayoritaria entre los agricultores de la zona.



En una entrevista con Efe, Irene de Miguel asegura que a día de hoy "ningún agricultor está al cien por cien seguro" de ese proyecto "y hay muchos que directamente no lo quieren" y critica que pese a ser el mayor proyecto de la Consejería de Agricultura "no se vaya a preguntar a los agricultores".



A su juicio, en su momento los regadíos generaron riqueza y fijaron población, pero a día de hoy, en un contexto de emergencia climática, lo primero que hay que hacer es modernizar lo que hay, gestionarlo para que sean más eficaces "y sobre todo no prometer proyectos faraónicos, que lo único que harán es comprometer el futuro de los agricultores".



Asegura que la mayoría de agricultores asume que no hay agua para poner en marcha este regadío y, sin embargo, se le está planteando para cultivos que están en precios que no cubren los costes de producción, por lo que defiende que se destine el dinero a mejorar la calidad y los productos de Tierra de Barros, "que es lo que genera riqueza, rentabilidad y certidumbres en el sector y no un proyecto delirante donde no hay agua y veremos si se puede llevar a cabo".



Irene de Miguel pide que se someta referéndum y que "se le pongan los datos claros a los agricultores", que se les diga cuanto les va a costar, en cuantos años se va amortizar y si está garantizado que habrá ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para todos los años que dure la realización de estas obras.



La también presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura indica que no le cabe duda que "alguien va a ganar" con este proyecto y serán los encargados de ponerlo en marcha "pero no el sector primario" y señala que cuando los agricultores vean que no hay rentabilidad venderán sus tierras a las grandes empresas y fondos de inversión, pero ese no es el modelo de desarrollo que necesita Extremadura.



Por ello, como ocurre en otros sectores como las energías renovables, cree que el presidente de la Junta debe decir por que modelo apuesta "porque si el señor Vara solo está pensando en su política en grandes proyectos y grandes empresas, vamos a ver más desempleo y mucho más éxodo y sangría poblacional".



En su opinión, "si se sigue con el pensamiento de que solo nos van a salvar los grandes proyectos, quizás haya un aumento del PIB de la región pero no de dinero en el bolsillo de los extremeños", y agrega que no hacen falta grandes proyectos para evitar que la gente se vaya de Extremadura, lo que hace falta es que no hay pequeñas empresas "que llevan más de un año esperando que Endesa le de la conexión de la luz. Eso si es un freno".