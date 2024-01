"Hemos sido claros: no tenemos el impacto ambiental europeo aprobado y los fondos están retenidos"

“Hemos sido claro. No tenemos el impacto ambiental europeo aprobado. No engañamos a nadie. Si no lo tenemos, no dispondremos de esos fondos”. Son palabras del consejero Ignacio Higuero sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Este martes, ha mantenido un encuentro con organizaciones agrarias en Mérida. Higuero se reunirá el 14 de febrero en Bruselas con el comisario de Agricultura. Para esta cita, irá acompañado de dos miembros de la Comunidad de Regantes. “Voy preparado para todo”, ha añadido Higuero.

En una entrevista en COPE, este martes, el que fuera secretario general de Desarrollo Rural en el gobierno de Vara, Manuel Mejías, afirmaba que la Declaración de Impacto Ambiental estaba en la consejería y había sido publicada en el DOR, preguntándose en qué procedimiento está que la Comisión Europea tenga que emitir un informe ambiental.

Higuero ha aclarado que “el estudio de impacto ambiental autonómico es positivo, pero estamos esperando el europeo”.

En todo este ‘culebrón’ del regadío, como viene contando COPE, “las alarmas saltaron”, según apuntó el director general de Infraestructuras Agrarias, José María Sánchez Cordero, el pasado 30 de noviembre, cuando mantuvo un encuentro con una comisaria alemana, el ministerio y técnicos de la Junta. Desde la UE le pidieron a la Junta un “plan B”, por si el informe medioambiental del regadío es negativo. El plan B supondría dar otro destino en la región a ese dinero del Plan de Desarrollo Rural, a lo Sánchez Cordero se negó.