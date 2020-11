Mercedes Hurtado, presidenta del ICOMV: "Si no hay prudencia, el regalo de Reyes puede ser otra oleada"

COPE Valencia entrega uno de los galardones más destacados de los premios de este 2020. El premio Sanidad recae sobre tres de los colectivos más relevantes en la lucha contra el coronavirus: médicos, farmacéuticos y enfermeros. En representación de estos tres colectivos han visitado los estudios de la emisora los máximos responsables: Jaime Giner, presidente del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de València, Mercedes Huratdo, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia y Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia.

Nos preocupa el uso incorrecto de las mascarillas

Mercedes Hurtado, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), el Covid-19 "sigue siendo un virus desconocido, sabemos más cosas, lógicamente, que al principio, pero hay que ir con mucha prevención y no bajar la guardia. Seguimos en plena pesadilla. Yo pido mucha prudencia estas Navidades, porque si no el regalo de Reyes puede ser otra oleada".

Jaime Giner, presidente del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de València con José Gómez gerente de Muebles La Fábrica

Por su parte Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, cree que hay más conciencia porque todo el mundo conoce a alguien que lo ha pasado y eso en la primera ola no ocurría. Por lo tanto la concienciación de la gente es mucho mayor, pero están ocurriendo, por contra, otras actitudes que nos preocupan mucho, como por ejemplo el uso incorrecto de mascarillas. Ves gente que se compró la mascarilla en marzo y todavía la está usando, por tanto hay que educar, formar y concienciar a toda la gente del buen uso".

Jaime Giner, presidente del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de València (MICOF) recuerda los duros momentos que pasaron durante los primeros meses de pandemia pero "todo ha cambiado mucho. Nuestra impresión en la segunda fase es que sí se han tomado hábitos por parte de la sociedad, pero también hemos visto mucha relajación por parte de la sociedad en general. Hay un cansancio, llevamos muchos meses sin besar y sin abrazar a nuestra familia y por ello se infringen las normas y las consecuencias en muchos casos son nefastas". Desde el MICOF piden fortaleza a la gente para que se continúen siguiendo las normas".

Mercedes Hurtado, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia con José Gómez gerente de Muebles La Fábrica

Al hilo del cansancio generalizado de la sociedad Hurtado recuerda que lo que "comenzó como aplausos a las ocho y el reconocimiento de héroes hacia los sanitarios se ha convertido ahora incluso en agresiones. Entendemos que la gente está nerviosa pero no se entiende una agresión al que está poniendo todo para intentar curarte. La violencio no cura", concluye.

La violencio no cura

Una agresión que según el Presidente del MICOF se hace extensible a las farmacias. "Hemos echado de menos que se nos tenga en cuenta en la Administración a la hora de los insultos, agresiones verbales e incluso físicas, que también se están viviendo en las farmacias. De hecho reclamamos un canal de comunicación directo con atención primaria para solucionar el problema".

Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia con José Gómez gerente de Muebles La Fábrica

CONSENSO DE LOS COLECTIVOS SANITARIOS

Los test sin duda son uno de los caballos de batalla en esta crisis sanitaria. "El problema está en la confusión. Hay muchísimos tests, mucha información y muchos sitios donde hacérselos. Lo primero que se necesita es un protocolo y que este no cambie. Se requiere de un plan maestro para que profesionales y colectivos implicados en la mejora de la atención a la población se basen en una guía que no mude. Si no, hay tanta información que la gente se confunde,"según Tirado.

En la misma línea Mercedes Hurtado recalca que "tota pedra fa paret, pero la paret te que fer-se ben feta. Aquí estamos los tres representantes de los tres colectivos sanitarios mayoritarios y estamos dispuestos a colaborar pero tiene que haber una coordinación, porque si no lo que puede ocurrir puede ser un desastre".

Jaime Giner, presidente del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de València, Mercedes Hurtado, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia yJuan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia con José Gómez gerente de Muebles La Fábrica

Desde el MICOF se ha realizado un protocolo de realización de test en farmacias y que en palabras de su Presidente se ha entregado a médicos y enfermeros para que se ponga en común, se debata y participen todos juntos. "Hemos ofrecido a la Administración que se puedan realizar los test que ellos determinen en las farmacias", concluye.

APOYO A LOS TRES COLECTIVOS

El premio Sanidad 2020 ha sido patrocinado por Muebles La Fábrica y según su gerente José Gómez "estamos encantados de poder patrocinar este galardón ya que como empresa responsable y social es un orgullo. Todos los premios son importantes pero precisamente este año para nosotros es el más destacado, ya que la entrega de todas las personas de estos tres sectores ha estado muy por encima de lo que se le pide a cualquier ciudadano".

Es la primera crisis que nuestro sector sale relanzado

En cuanto a la crisis económica asociada a la crisis sanitaria que estamos viviendo Gómez asegura que curiosamente "es la primera crisis que nuestro sector sale relanzado. Hemos pasado muchas horas en casa y nos hemos dado cuenta, al estar dos meses encerrados en ella, de todo lo que nos faltaba. Además como no podemos irnos de vacaciones mucha gente ha invertido en su hogar".