Joaquín Giner: "hemos actuado como profesionales y como psicólogos"

COPE Valencia encara la recta final de la edición más especial de sus premios anuales donde se destaca la labor de personas, asociaciones y empresas valencianas que sobresalen en la fortaleza de sus valores y buscan mejorar València con su trabajo, su esfuerzo, constancia y dedicación.

Joaquín Giner presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia ha visitado los estudios de la emisora para recoger el galardón Compromiso Social 2020 en representación de los Gestores Administrativos valencianos.

En su paso por COPE Valencia ha destacado en Mediodía COPE MÁS Valencia que es un reconocimiento que agradece mucho y subraya que "el premio es para todos los compañeros por el trabajo ingente que han realizado durante esta pandemia. Han sido un modelo de sacrificio y dedicación para que los valencianos pudieran tener resueltos al máximo esos asuntos que eran de vital importancia".

SOLUCIONES A LOS ERTES Y LOS ICOS

"Hemos tropezado con la administración ya que ellos mismo no sabían instrumentalizar el sistema, no tenía estructura o no ha sabido ponerla al servicio de la ciudadanía para que todo funcionara. La administración se paralizó absolutamente", afirma Giner.

Ante esta situación de desconcierto los gestores administrativos se pusieron manos a la obra para poder solventar lo que la administración no fue capaz. "Hicimos un equipo de crisis que estuvo las 24 horas funcionando porque había que dar sustento en decretos que variaban de un día para otro. Situaciones que se legislaron deprisa y corriendo que luego no tenían efectividad. Como vulgarmente se dice vulgarmente hemos dado el callo".

Desde los micrófonos de COPE Valencia el Presidente ha querido dar las gracias "al fantástico trabajo de todos sus compañeros, al Colegio por el trabajo constante para poder resolver todas las dudas de sus colegiados y por la rápida adaptación al teletrabajo".

Mucha gente no es consciente del dramatismo de las situaciones que se han vivido y se viven todavía en la ciudadanía valenciana. "Hemos actuado como profesionales y como psicólogos porque siguen habiendo casos dramáticos ya que hay a día de hoy todavía trabajadores que no han cobrado los ERTs", concluye.

Por su labor, sus esfuerzo y su dedicación COPE Valencia entrega el premio Compromiso Social 2020 al Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia.