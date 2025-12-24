Volver a casa o lejos del hogar: la diferente forma de dos valencianos de disfrutar de las Navidades

La Navidad invita a mirar atrás y reflexionar, un tiempo de reencuentros y emociones que, sin embargo, cada persona vive de una manera distinta. En el programa 'Mediodía Cope' con Albert Domínguez, se han explorado dos visiones contrapuestas: la de quienes vuelven al calor del hogar y la de quienes deciden pasar está época más lejos de casa. Son las dos caras de una misma moneda que muestran cómo se afrontan estas fechas tan señaladas.

El anhelo de volver a casa

Este es el caso de Teresa, una valenciana residente en Londres que ya se encuentra en su tierra para pasar las fiestas. Lo que más ha echado de menos, según ha confesado, es a "mi gente, sobre todo, y el tiempo, que es maravilloso aquí, no se puede comparar". Su testimonio refleja el sentimiento de muchos expatriados que aprovechan la Navidad para reconectar con sus raíces.

Aunque su vida está temporalmente en el extranjero, Teresa tiene claro su deseo de regresar de forma definitiva. "La intención de volver la tengo absolutamente", ha afirmado, aunque sin poder concretar una fecha. "Estoy convencida de que se va a cumplir". Tanto ella como su hermana, también en Londres, han decidido que este año no habrá más viajes: "Las dos estamos bastante hartas de viajar de aquí para allá, así que agradeceremos los días de estar tranquilas en casa con este tiempo que es maravilloso y cerca de la familia".

Agradeceremos los días de estar tranquilas en casa con este tiempo que es maravilloso" Teresa Sancho

La escapada para huir del estrés navideño

En el lado opuesto se encuentra David, quien en unas horas volará hacia la costa oeste de Estados Unidos para no volver hasta el 7 de enero. Su decisión implica perderse reuniones familiares y planes típicos de estas fechas, una elección consciente para evitar el ritmo frenético que a menudo las acompaña. Según sus palabras, en estos días "pasas el día un poco agobiado" entre tantos compromisos.

"Quieres llegar a todo y al final, eso te agobia un poco" David Llidó

A pesar de la magnitud del viaje, David ha reconocido tener sentimientos encontrados. "No es que no tenga ganas", ha explicado, sino que estos son días que se aprovechan "para ver a gente que no ves normalmente" o para "juntarte con la familia". Sin embargo, confía en que la emoción del viaje se impondrá en el último momento: "Seguramente me entrarán todas las ganas en el aeropuerto, seguro".

Esta experiencia podría ser, no obstante, algo excepcional. David ha dejado entrever que quizás no repita una escapada similar en el futuro. "Espero que la experiencia sea suficiente y el año que viene no lo haré", ha comentado, añadiendo con convicción: "Seguramente que no". Una reflexión que muestra cómo, a pesar de la distancia, el vínculo con el hogar y los seres queridos permanece.