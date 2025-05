La visita de Sánchez a las víctimas de la DANA: un funeral de Estado, proyectos hidráulicos y la promesa de volver a la zona cero

Valencia - Publicado el 22 may 2025, 17:30

El funeral de Estado por las 228 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre se celebrará en Valencia en torno a la fecha del primer aniversario de la tragedia, según han anunciado este jueves las asociaciones de víctimas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se tratará de un funeral "totalmente laico", en el que estarán presentes distintas religiones, pero no será religioso como el que se hizo el 9 de diciembre en la Catedral de València, y en su preparación participarán, junto a la Delegación del Gobierno, las tres asociaciones de afectados, han explicado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Desde el Gobierno señalaban también en un comunicado que el presidente había recogido, en la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en València, la petición de las asociaciones de víctimas para la celebración de este funeral de Estado.

Otros compromisos que según las asociaciones ha asumido Pedro Sánchez tienen que ver con las infraestructuras, en concreto con obras contra las inundaciones en los barrancos del Poyo, Gallego y La Saleta, que tratarán el jueves que viene con la ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Asimismo, las asociaciones han destacado que tendrán participación en la comisión de investigación de la dana del Congreso, a la vez que han lamentado que siguen "vetadas" a comparecer en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

Los presidentes de las tres asociaciones han calificado de "muy fructífera" la reunión, que ha durado casi tres horas y en la que han participado nueve víctimas; Sánchez se ha comprometido a volver a reunirse en el futuro con ellas y a visitar la zona cero de la dana.

Asociaciones de víctimas de la dana niegan que Mazón y su Consell se hayan puesto en contacto con ellas

Las 3 asociaciones han negado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su gobierno hayan contactado con ellas y han lamentado que el jefe del Consell "siga mintiendo" en sus declaraciones sobre los encuentros con estos colectivos. "No se ha puesto en contacto con ninguna de las tres", han explicado.

Sin ir más lejos, este mismo jueves, en declaraciones a los medios, el 'president' de la Generalitat ha vuelto a insistir en que las reuniones que mantiene él mismo y miembros de su Consell con víctimas de la dana están siendo "permanentes" y "muchas de ellas discretas".

Tras todo ello, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha considerado que estos últimos días Carlos Mazón ha dado "un paso más" con estas declaraciones y ha reiterado: "No nos ha contactado, no se ha puesto en contacto con ninguna de las tres asociaciones".

Dicho esto, ha avanzado que desde los colectivos no tienen intención de "ponerse en contacto con él" y que van a "esperar lo mismo que con el resto de administraciones". "Tienen que ser las administraciones las que se pongan en contacto con las víctimas o los damnificados, no al contrario", ha argumentado.

"Él sigue mintiendo. Ayer en las declaraciones que hizo hacía una vocecita como si no hubiera roto un plato en la vida. Seguramente no lo habrá roto, pero ha roto 228 vidas y familias, más las que se salvaron in extremis", ha aseverado.

Finalmente, Álvarez ha asegurado "no saber" lo que harían desde las asociaciones de víctimas "en caso de ponerse en contacto" Carlos Mazón o el Consell con ellas, pero ha recalcado: "No será que nosotras nos pongamos en contacto con él, no vamos a hacer esa excepción".