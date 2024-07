La dura vida del funcionario en las cárceles valencianas: "Cada día vas con temor a trabajar"

Después de que este martes, el "Rambo de Requena" conocido preso agrediera a tres guardias civiles y lesionara a un funcionario en la prisión de Picassent, justo cuando el recluso iba a ser trasladado a la Ciudad de la Justicia para un juicio, los sindicatos han salido en tromba para denunciar que -por desgracia- estos sucesos se repiten demasiado a menudo. Se repiten casi a diario.

Tanto, que los funcionarios reconocen que cada día acuden a trabajar "con temor". Con el temor de qué no saben qué les puede ocurrir durante la jornada. Lo confirma en COPE Alberto Téllez, funcionario en la cárcel de Picassent, y portavoz del sindicato ACAIP. Explica que la agresividad de los internos va en aumento. Entre otras cosas porque se saben impunes. En el reglamento interno de prisiones, el aislamiento es el "castigo estrella" para frenar este tipo de comportamientos, pero los médicos deben dar el visto bueno, y resulta que no hay médicos suficientes. Así las cosas, los presos más violentos no tienen mayor problema en agredir al que se les ponga por delante, porque salvo en casos extremos de muerte, el resto de agresiones, quedan sin castigar.

Como en casi todo, la situación es consecuencia de múltiplex factores. Falta de medios, falta de personal, saturación de reclusos en las cárceles y -si todo esto no era bastante- políticas carcelarias buenistas que ponen a los funcionarios a los pies de los caballos. Por ejemplo, los presos peligrosos ya no son tratados como tales. Y al retirarles la condición, pasan a módulos de presos normales donde las medidas ya nos son tan estrictas.

Otro factor importante es que hay mucha población reclusa con problemas mentales. Se calcula que un 40% pese a los cual, ni se les diagnostica ni -claro está- tampoco se les supervisa adecuadamente. Y ojo, que el problema no es solo para los sufridos funcionarios de prisiones. Tarde o temprano cumplen su pena y salen a la calle con sus enfermedades mentales por tratar e incluso agravadas. Y es que de los 92 centros penitenciarios repartidos por España solo dos (Sevilla y Alicante) cuentan con hospital psiquiátrico.