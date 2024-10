Valencia talará más de 7.000 acacias enfermas y "se repondrán progresivamente"

El Ayuntamiento de València ha decidido abatir de manera progresiva todos los ejemplares de melia en la ciudad -hasta 7.500-. Las conocidas como Acacias. El problema: la plaga de cochinilla que avanza de una manera más rápida de lo normal y a la que está siendo muy difícil poner coto. En los últimos dos años "se ha producido un incremento notable" de acacias enfermas.

Una plaga que provoca la caída en las calles y aceras de hojas y melaza de los ejemplares infectados.

Melia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha enmarcado la actuación prevista en la "estrategia" en la que trabaja la delegación de Parques y Jardines ante la "plaga" de "cochinilla" que afecta a esos árboles y que genera "quejas en muchos barrios" porque cae al suelo, lo ensucia y deja "pegajoso". Asimismo, ha considerado que "cuando hay plagas o un árbol enfermo" se debe actuar y acometer "una reposición tranquila".

Y con esto, la oposición lamenta que se tome una solución tan drástica. El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha considerado que el gobierno actual es "el más arboricida de la historia" y ha instado a este equipo a "no hacer improvisaciones" en la gestión de la jardinería y el arbolado urbano.

El representante de Compromís ha expuesto que el consistorio "no solo no ha licitado el contrato para plantar árboles en esta ciudad, sino que además no para de anunciar la eliminación de ejemplares arbóreos". Por eso, Campillo ha exigido así "el informe técnico que avale la decisión de eliminar las melias de esta ciudad" y ha reiterado la demanda de que "se licite y elabore el plan director del arbolado urbano que tienen otras ciudades como Madrid y Barcelona".

Desde el PSPV-PSOE, Elisa Valía, ha afirmado que esta formación política pedirá tener "acceso a toda la documentación" del expediente referido a la eliminación de esos más de 7.000 árboles "para corroborar que existan los informes técnicos que avalen esa decisión sin que existan alternativas".

"Nos tememos lo peor conociendo el perfil negacionista de quien es responsable de la infraestructura verde de la ciudad porque así lo ha querido María José Catalá", ha añadido Valía respecto a Juanma Badenas.

"Hoy hemos conocido que el gobierno de María José Catalá ha decidido talar más de 7.000 árboles de la ciudad alegando una plaga de cochinilla. No solamente son incapaces de plantar árboles en los alcorques vacíos, sino que el gobierno de la Capital Verde Europea ya habla sin rubor de talar más de 7.000 ejemplares", ha agregado Valía.