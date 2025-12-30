Valencia se prepara para una Nochevieja con más de 1.700 kilos de pólvora

El montaje del castillo de Nochevieja con el que Valencia recibirá el año 2026 ya ha comenzado en la zona del puente de Montolivet. Los 22 operarios de la pirotecnia Vulcano, encargada del espectáculo, trabajan en la planificación de los más de 1.700 kilos de pólvora que se dispararán durante 9 minutos para generar un impacto visual único.

Un espectáculo tridimensional e inédito

El castillo ha sido concebido como una experiencia visual y sensorial única. El montaje se distribuye sobre 8 plataformas de 15 metros de altura que permitirán crear paisajes tridimensionales en un frente pirotécnico de más de 500 metros. Para lograr esta coreografía espacial inédita, el disparo se realizará desde tres puntos diferentes: uno principal bajo el puente de Montolivet y dos laterales frente a L’Hemisfèric y el Palau de les Arts.

Ajuntament de Valencia - Nochevieja

“Los fuegos artificiales de fin de año son algo nuevo para la ciudad, no se había hecho antes y queremos que la población se sorprenda y disfrute con ellos porque ofrecerán un espectáculo visual y sonoro en una única pantalla de más de 500 metros”, ha destacado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, durante su visita a la zona de montaje.

Las campanadas, a ritmo de pólvora

Una de las grandes novedades del inicio del castillo será la simulación de los tradicionales cuartos y las campanadas de la medianoche. Este momento se representará con potentes truenos de aviso y el posterior lanzamiento de 12 carcasas de gran calibre disparadas desde el centro del espectáculo pirotécnico.

‘Resplandor’: un final apoteósico

El espectáculo, que lleva por título “Resplandor”, iluminará Valencia con una carga pirotécnica de 1.773,70 kilos, 46.042 unidades pirotécnicas y 3.556 órdenes de disparo. Se empleará una variedad de 40 tipos diferentes de efectos y será íntegramente digital, coordinado con tecnología GPS. El último minuto del castillo promete ser inolvidable, concentrando 2.590 truenos y 600 kilos de pólvora en un gran final de color y sonido.

Ajuntament de Valencia - Nochevieja

De forma paralela, la plaza del Ayuntamiento también celebrará la llegada del Año Nuevo con un disparo pirotécnico de 90 segundos desde la terraza del consistorio. En este caso, los efectos serán de categoría T1 y T2, diseñados específicamente para garantizar la seguridad del público y la integridad del entorno arquitectónico.