Valencia 'contrata' a 150 cabras y ovejas para proteger sus montes del fuego

La Diputació de València está impulsando una iniciativa de silvopastoreo para la prevención de incendios en los municipios de Montitxelvo y Aielo de Rugat. Desde mediados de febrero y hasta junio, un rebaño de 150 cabras y ovejas se encarga de realizar tareas de mantenimiento y limpieza en la zona. El objetivo es crear cortafuegos naturales y proteger el área de cara a la temporada estival, cuando aumenta el riesgo de incendios forestales.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha visitado este viernes el cortafuegos de la Planissa en Montitxelvo, donde se encuentra el ganado. Lo ha hecho acompañado por el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, y representantes del Observatorio del Pastoralismo Extensivo del Mediterráneo (OPEM), la entidad que desarrolla el proyecto gracias a una subvención de 36.000 euros de la corporación provincial.

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Para Mompó, esta actuación significa "reivindicar nuestro territorio, entenderlo y protegerlo con inteligencia y respeto, pensando que se puede hacer una mejor gestión sin esperar que haya incendios para poder actuar". Ha asegurado que la Diputación "prima la prevención, recuperar nuestra historia y la del pastoreo", una actividad tradicional que puede seguir existiendo en comarcas como la Vall d’Albaida, la Costera o la Safor.

Este proyecto ayuda a prevenir incendios y supone un motor económico además de un incentivo contra la despoblación" Vicente Mompó Presidente de la Diputació de València

El presidente también ha destacado la lucha contra la despoblación como uno de los objetivos clave de la Diputación. En este sentido, ha afirmado que "este proyecto ayuda a prevenir incendios y supone un motor económico además de un incentivo contra la despoblación". Mompó ha añadido: "Es importante que apostemos por proyectos como este que ayudan a que haya más gente en los pueblos, a impulsar un motor económico y a mantener nuestro entorno".

Colaboración para proteger el territorio

La colaboración se realiza con OPEM, ya que, según Mompó, "las administraciones tenemos que colaborar con el tejido asociativo". Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha subrayado que esta iniciativa es "una oportunidad para mantener el trabajo que ya han hecho las Brigadas Forestales en tareas como la habilitación de pistas o la limpieza de caminos", y ha expresado su deseo de que más municipios se unan.

El proyecto se enmarca en una convocatoria de ayudas a entidades no lucrativas dotada con 250.000 euros, que también ha financiado otras iniciativas en la provincia. Paco Rubio, secretario técnico del OPEM, ha recalcado la importancia de la ganadería en la prevención de incendios, recordando que "el fuego no entiende de términos municipales".

El papel del pastoreo extensivo

El Observatorio del Pastoralismo Extensivo del Mediterráneo (OPEM) nació con el objetivo de empoderar a los ganaderos y pastores de los territorios litorales del arco mediterráneo ibérico. Su misión es aumentar la visibilidad del sector y ayudar a los profesionales a mantener sus explotaciones, favoreciendo así los servicios medioambientales que su actividad genera.