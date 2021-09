Unas fallas como siempre en unas Fallas como nunca

Habíamos perdido la perspectiva de lo que significan nuestras Fallas, después de 18 meses de espera, desde aquella frenada en seco que supuso la suspensión del 14 de marzo de 2020. Tanto es así, que con mucha prudencia y la lógica responsabilidad hemos ido acercándonos a este mes de septiembre con la incertidumbre de cómo serían estas Fallas. No ha sido un arranque fácil. Había que aplicar todas las medidas sanitarias entre los falleros, y mientras dábamos pasos en ese avance prudente hacia los días grandes, una tremenda tromba de agua complicaba sobremanera “la plantá” poniendo al límite a artistas y colaboradores dejando algunas fallas en el suelo, y al resto con serios desperfectos. Con el espíritu del “Tornarem” se intentaba mirar hacia otro lado y se apelaba a lo importante: volver a plantar. Se ha pedido a los jurados que fueran benevolentes con los daños del temporal, y suponemos que así ha sido, pero una vez otorgados los premios, vuelven “las fallas de siempre”. Las fallas son cultura, arte, sátira... pero también son competición. No olvidemos que en Las Fallas se compite por todo. Así que también son “pique” entre comisiones, son querer ser el mejor, son tantos gustos como colores y son ver más bonita la tuya que la del resto. Como decía el presidente de la Falla del Pilar: “Todos piensan que su hijo es el más guapo”.

Para aquellos que quieran hacer el tradicional recorrido fallero y poder opinar "como expertos jurados que somos todos", seguro que disfrutan con el primer premio de categoría especial y con esa monumentalidad dela Falla de Convento Jerusalem en la que una vez más, Pere Baenas, ha dado muestras de su categoría como artista con una falla impecable en acabados y composición ofreciendo un conjunto de grandes piezas que invitan a darle varias vueltas para no perder detalle. Estupendo el modelado y la pintura.

La decepción que mostraban en la Falla de la plaza de El Pilar, se entiende porque la suya, firmada por Paco Torres, también podría merecer mayor reconocimiento que ese 2º premio. Se trata de una ubicación que, depende del año y del jurado, juega a favor o en contra. Las proporciones de la plaza son peculiares y, o bien la encajonan, o bien sirven de perfecto decorado para dar la impresión de doblar su volumen. Este año estamos ante una falla preciosa que ha jugado muy bien con el color y con unos remates, y piezas centrales abiertas hacia el público que provocan la carcajada sólo con mirarlos. Un modelado grotesco muy del agrado de buena parte del mundo fallero.

No se esperaban el tercer premio en la Falla Exposición. O sí, pero lo decían con la boca pequeña. De ahí la enorme alegría mostrada por toda la comisión tras alcanzarlo. Siempre aspiran a tocar podio aunque son sabedores de que el presupuesto de otras les limita, pero apuestan por fallas de mucha calidad con artistas de mucho talento como el que ya ha demostrado David Sánchez Llongo, que rodeado de un estupendo equipo ha hecho una gran labor.

Del resto hay que decir que no todas han competido en igualdad de oportunidades. Algunas tuvieron que quemar grandes piezas en las malogradas Fallas 2020 y han plantado fallas muy mermadas en volumen. Eso, sumado a los destrozos ocasionados durante la plantá, rompiendo estructuras importantes, han deslucido sus fallas.

Mención aparte merece la Antiga de Campanar. Un cuarto puesto que ha dejado decepcionados a toda la comisión después de conseguir con brillantez el primer premio de 2019 en las últimas Fallas completas. Esperaban, si no revalidar, al menos estar en el podio. No será porque el trabajo de Carlos Carsí no estuviera a la altura en algún aspecto. La falla tiene mucha calidad, es enorme, y pese a algún desconchón por la lluvia, se ve muy cuidada. Ahí demostró además lo bien construida y trabada que estaba la estructura aguantando, como se ha visto en redes, los envites de una tormenta que la retorció como un chicle pero que no pudo con ella y no partió ni un “sacabutx”. Nada que reprochar a una falla a la que no le cabe ni un ninot más. Quizás ese sea su defecto, por buscarle alguno, siempre según el jurado que toque.

No hay fallas malas en este 2021. Pudo faltar dinero para rehacer algunas piezas, pero no tiempo, y antes de la lluvia pudimos ver la calidad que atesoraban. Será cuestión de gustos (o de colores) pero todos quieren competir por ser los mejores... como ha ocurrido en Fallas desde siempre, aunque estas sean como nunca.