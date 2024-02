Una chirigota de Cádiz se burla del incendio de Valencia: "Han adelantado las Fallas"

La tragedia que ha ocurrido en Valencia donde 138 viviendas se han visto arrasadas por las llamas de un incendio que ha devastado la vida de más de cuatrocientas cincuenta personas, ya ha sido diana del "humor negro" de una chirigota de Cádiz.

Mientras la mayor parte de España sigue consternada por las imágenes vividas en el valenciano barrio de Campanar, un grupo de gaditanos han creado ya una canción donde apelan al humor negro y hacen gala de él a costa del incendio. "Han adelantado las Fallas", cantan.

"Ya sabéis dónde estáis metiendo, no tirarme un cubata ni cosas de esas", advierte el cantante, el cual comienza la canción diciendo que "últimamente, no sé lo que pasa, que el carnaval de los repertorios no tienen gracia, hay ofendidos por cualquier pamplina". Para acabar la canción diciendo "ahora saco un tema que me la juego, muchos por la fiesta no tienen paciencia, que han adelantado este año las Fallas en Valencia".





La respuesta de los usuarios de las redes sociales no se ha hecho esperar y ya son cientos los mensajes en contra de esta chirigota los que se acumulan en el perfil X (antes llamado Twitter) e Instagram de esta chirigota llama "Intocables". Ellos continúan en su postura basada en el humor negro afirmando que, "que haya más sevillanos indignados, que valencianos es lo único que no vimos venir".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Aplausos de los asistentes

El grupo de ciudadanos congregados, según se ha podido saber a través de redes sociales, la chirigota callejera se encontraba en la 'tacita de plata' tuvo el beneplácito de los vecinos que se encontraban alrededor y dio comienzo la comparsa donde se relaciona la fiesta fallera y el fuego con la tragedia vivida en la capital del Turia.





Tras interpretar la copla humorística clásica de Cádiz el público coreaba a los autores gritando "esto es carnaval, esto es carnaval".

El propio perfil del grupo ha compartido su actuación tal y como podemos ver a continuación.





Letra de la copla de Intocable

"Últimamente, no sé lo que pasa

que en carnavales los repertorios no tienen gracia.

Hay ofendidos por cualquier pamplina,

si reírnos de todo es la mejor de las medicinas.

Se dicen cosas que mucha gente no está de acuerdo,

por eso ahora yo saco un tema que me la juego.

Muchos por la fiesta no tienen paciencia,

que han adelantado este año las Fallas en Valencia"





Cádiz se indiga

Las reacciones se han sucedido y han irritado a españoles en general y a gaditanos en particular. Muchos son los que han mostrado su malestar ante tales palabras sobre una tragedia tan reciente. "Soy de Cádiz capital, y estos no me representan" o "Yo soy de Cádiz y estos impresentables, NO me representan, no generalices", son algunas de las frases que se pueden leer en X (Twitter).

El alcalde de Cádiz también ha expresado su descontento en redes sociales y ha mandado un mensaje de apoyo a María José Catalá, alcaldesa de Valencia. " En estos días de sufrimiento el ingenio debería servir para acompañar a quien lo ha perdido todo, para sanar el dolor y no para agravarlo".