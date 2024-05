El último incremento de apartamentos turísticos en Valencia: "Oferta ilegal"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha denunciado que los apartamentos turísticos “siguen creciendo ante la inoperancia de María José Catalá, que continúa sin tomar medidas porque está del lado de los especuladores”. Sandra Gómez se ha manifestado en estos términos tras revelar que en el último mes “han aumentado en casi 600 los apartamentos turísticos que se ofertan en la ciudad, según los datos de Visit Valencia que publica el propio ayuntamiento”.









Gómez ha recordado que en el mes de marzo los socialistas denunciaron que en menos de un año, “la oferta de este tipo de alojamiento turístico se había disparado un 40% con 3.297 apartamentos ilegales, que se habían incrementado con mayor incidencia en los barrios de las familias trabajadoras”. En concreto, ha precisado que se ha disparado “un 67 por ciento y en barrio como Soternes, un 211%, en Benicalp, un 107% y en La Saïdia, un 98%”, entre otros barrios que ha citado a modo de ejemplo.

Si Catalá "de verdad quiere hacer algo para frenar la expulsión de sus vecinos y vecinas tiene la moratoria que le dejamos preparada, lista para aplicar, pero ha preferido guardarla en un cajón", ha señalado la portavoz socialista, quien también le ha emplazado a aplicar la ley de Vivienda para declarar tensionada toda la ciudad.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha sostenido que no es incompatible y "tiene sentido" aplicar una moratoria a los apartamentos turísticos hasta que se tenga una normativa que garantice un crecimiento turístico sostenido y sostenible.

"Le pediría a la oposición que se forme y se informe, que no se precipite y que no mezclen churras con merinas", ha manifestado, a la par que ha incidido en que la declaración de zona tensionada "podemos meterla en la ecuación" pero no está directamente vinculada con los apartamentos turísticos.

A su parecer, "tiene sentido una moratoria mientras se trabaja en un marco general y en nuestra propia especificidad", y ha afirmado que se está analizando el contexto para tomar decisiones.