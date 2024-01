The New York Times recomienda visitar València en 2024

València, que en este 2024 ostenta la Capitalidad Verde Europea, ha sido incluida en la lista’ 52 Places to Go’, que el periódico The New York Timesrecomienda visitar cada año. El prestigioso diario americano ha señalado a València, único destino español en la lista, debido a su gran potencial como lugar turístico sostenible e innovador.

A esta publicación se suma la realizada por AFAR, una de las revistas de viajes más importantes de EE. UU, y que ha incluido recientemente València en el Top 10 de ciudades para visitar durante el mes de marzo. Así, el goteo de recomendaciones y artículos sobre València de los medios norteamericanos ha crecido significativamente en los últimos años, e incluye cabeceras como la revista Time o cadenas tan relevantes como la CNN.

Paula Llobet, concejala de Turismo, innovación e Inversiones, ha valorado muy positivamente la recomendación por parte de The New York Times y ha destacado que “València está trabajando intensamente el posicionamiento en el mercado estadounidense y los resultados están siendo muy satisfactorios. No solo a nivel mediático las publicaciones más importantes del mundo alaban las propuestas culturales y la autenticidad del destino València, la respuesta del turista estadounidense está siendo muy positiva. De hecho, las pernoctaciones y los viajeros que proceden de EE. UU están creciendo en València a un ritmo del 14% y un 7%, respectivamente, y ya se posiciona como el quinto mercado más importante de la ciudad, por delante de Francia.”

Este 2024 es un año cargado de grandes acontecimientos para la ciudad de València, ya que se estrena como capital verde europea, un nombramiento importante que remarca la visibilidad de la ciudad sobre el mapa internacional, como un destino a la vanguardia de las últimas novedades sostenibles y verdes como urbe mediterránea.

Vibrante cultura y gastronomía

La publicación americana señala los parajes verdes y las políticas sostenibles que le han llevado a ser Capital Verde Europea en 2024. Algunas de las joyas que València tiene como grandes pulmones son el Jardín del Turia, el antiguo cauce del río Turia. Con más de 120 hectáreas de superficie y 12 kilómetros de longitud, es el parque urbano más largo de Europa. Otros parajes como el Parque Natural de la Albufera, el Parque Natural del Túria, la huerta periurbana y el mar Mediterráneo aúnan el principal conjunto de zonas verdes y naturales en la ciudad de València y sus alrededores.

La ciudad lleva tiempo abriéndose paso al peatón y, por ello también, The New York Times ha destacado la peatonalización del casco antiguo de la urbe. Los ciudadanos y visitantes disfrutan de una ciudad más baja en emisiones, gracias a la peatonalización de puntos clave como la plaza de la Reina, así como las calles que rodean el Mercado Central o la Plaza del Ayuntamiento, para cumplir el objetivo de ser ciudad neutra en carbono para 2030.

La publicación americana también ha señalado el nuevo Centro de Arte Hortensia Herrero en el antiguo Palacio de Valeriola, un espacio que ha sacudido la escena cultural valenciana desde su apertura y que acoge grandes obras de artistas internacionales.

La gastronomía valenciana es otra de las razones por las que The New York Times ha incluido València en su listado. Cuna de la paella, uno de los platos más reconocidos a nivel internacional, no ha podido pasar desapercibida por los redactores del periódico que han elaborado esta lista, ya que la gastronomía es parte fundamental de un destino. València tiene la suerte de estar ubicada en un enclave prestigioso con el Mar Mediterráneo, abrazada por kilómetros de huerta con producto local y todo esto hace que ciudadanos y visitantes disfruten de alimentos de kilómetro 0 de la mejor calidad.