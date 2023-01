Taxistas convocan una concentración este jueves en Valencia

La Asociación Gremial Provincial de Auto Taxis de Valencia ha convocado una concentración para el próximo jueves, frente a la Ciudad Administrativa 9 de Octubre en València, tras acusar a la Conselleria de Movilidad de "romper su promesa" de incrementar un 7,17% las tarifas del APC y recurrir a "artificios y malabarismos" para "engañar" al sector.

En concreto, ha llamado a participar en una protesta el jueves 2 de febrero de 10.30 a 12.30 horas frente a la Ciudad Administrativa y ha anunciado además el inicio "inmediato" de escraches a personalidades "responsables de esta desvergüenza".

La asociación ha criticado que el último borrador que ha remitido la Conselleria al sector recoge una subida media de un 4,5%, "justificándose en que la subida prometida era solo sobre la parte de gasto". "Entendemos que ya no caben más buenas maneras con esta administración cuando nos tratan como imbéciles tras romper su promesa al sector", ha aseverado en un comunicado.

La organización ha reprochado que "la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, trata de engañar al sector del taxi con artificios contables de 1º de la ESO, incumpliendo la palabra dada al sector a finales del 2022". Ha mostrado "dudas" sobre si el desencuentro en esta la subida tarifaria se debe a "un problema de falta de conocimiento o de simples mentiras" por parte de su departamento.

La asociación ha tachado de "inconcebible" que, "una vez dada la palabra de la consellera al sector sobre una subida del 7,17%", con la que se desconvocaron las huelgas en Navidades, "traten de bajar dicha subida pactada con artificios y malabarismos contables". "La propuesta del borrador facilitado por la Conselleria es inaceptable" y así se lo han transmitido, ha explicado.

En ese contexto, ha remarcado que durante ocho años los taxistas han subido las tarifas "un escueto 2,6%", el pasado octubre, mientras "el IPC específico del taxi ha subido un 20%". "Llevamos años soportando dos puntos de IVA, porque estamos a niveles tarifarios tercermundistas respecto a ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, etc. Lo que no necesitamos ni merecemos es que se nos mienta, que se nos prometa lo que es justo, para maquillar, como se entiende ahora, la imagen de la administración en Navidad, y luego faltar a la palabra dada con el sector mediante tecnicismos que no engañarían a un niño de cinco años", ha denunciado.

Según la asociación gremial, cada semana que transcurre sin la aprobación de la subida tarifaria los taxistas "pierden cien euros" y "cada día que pasa" se agranda "la injusticia y la desvergüenza de esta administración".

"MEDIDAS DE PRESIÓN" CON POSIBLES PAROS

A pesar de ello, ha expuesto que este martes intentará "in extremis evitar medidas de presión que cada vez irán siendo más contundentes" si no "se respeta lo pactado". "Estas empezarán con escraches directos a responsables del sector del taxi en la administración de modo inmediato, continuados e intercalados con concentraciones y si fuera ya necesario, con paros en fechas próximas destacadas, como es CEVISAMA o las propias Fallas 2023".

Tanto la Gremial como la Federación del Taxi continuarán "negociando intensamente" con la administración y mantienen "un criterio similar al respecto de todo lo que está aconteciendo con las tarifas de APC", ha explicado la Gremial.