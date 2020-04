La cancelación de San Fermín no hace cambiar de opinión a Ribó respecto a las Fallas

"Aún faltan dos meses, pero parece evidente que nuestras queridas fiestas están muy reñidas con el coronavirus", con estas palabras la alcaldesa en funciones de Pamplona, Ana Elizalde, ha comunicado a la región que este año no habrá San Fermín. El anuncio llega más de dos meses antes del 7 de julio: "en un contexto así no caben chupinazos ni encierros, y lo que vamos a hacer es destinar la inversión municipal al coronavirus", ha sentenciado Elizalde. Como ya sucedió con el aplazamiento de las Fallas el pasado 10 de marzo a consecuencia del cierre de colegios en Madrid, en esta ocasión se podía esperar que la ficha de dominó caída en Pamplona esta mañana condujera a una decisión en consecuencia del ayuntamiento de Valencia con respecto a las Fallas. Sin embargo el alcalde Joan Ribó ha tirado de ironía para asegurar que mantiene su criterio de esperar a mediados de junio: "que yo sepa, los Sanfermines no tenían el criterio de un mes antes ver si se suspendían o no, se han suspendido ahora". El primer edil ha recordado que en Valencia se determinó como criterio que "un mes antes" de la fecha propuesta tras su aplazamiento en marzo se decidiría si "era viable o no era viable" celebrar las Fallas del 14 al 19 de julio. Desde el consistorio mantienen que un mes es tiempo suficiente para tomar una decisión y, de hecho, con menos antelación será "mucho más fácil" determinar si será posible llevar a cabo las celebraciones falleras.

«No vamos a adelantar decisiones y perder o renunciar a la posibilidad de celebrarlas en julio si la situación mejorara»

Pese a que las Fallas son una fiesta que aglutina a miles de personas en la calle -escenario completamente inverosímil a día de hoy- el alcalde quiere guardarse un as en la manga y apurar hasta el 15 de junio para ver si con los datos de Sanidad en la mano fuera factible celebrar las fiestas, aunque reconoce que "no va a ser fácil". Cabe recordar que desde finales de marzo la inmensa mayoría de los monumentos falleros que no terminaron de plantarse se encuentran en los pabellones habilitados por la Generalitat Valenciana en Feria Valencia y en bases de la Marina Real.