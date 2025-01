Fin de semana de exámenes para 9.007 plazas MIR

Más de 32.200 personas se presentan hoy sábado a las pruebas para acceder a una de las 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) convocadas este año por el Ministerio de Sanidad, de las que 15.106 (3.814 en la Comunitat) son aspirantes a ocupar una de las 9.007 reservadas para Medicina (MIR).

Se trata de la convocatoria con mayor oferta de FSE de la historia y un 2,9 % superior a la del año pasado; además de Medicina -de las que la mayor parte serán para Familiar y Comunitaria, con 2.508-, se han abierto 2.171 para Enfermería (EIR); 352 para Farmacia (FIR) y 274 para Psicología (PIR); 63 para Biología (BIR); 51 para Física y 25 para Química.

Un 7 % (836) de las plazas están reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y otras 927 al cupo de extracomunitarios.

De los 33.240 solicitantes han sido admitidos finalmente 32.212, de los que el 74,32 % son mujeres. Por especialidades, la mayoría corresponden a Medicina (15.106), seguida de Enfermería (10.023); Psicología (3.847); Farmacia (1.483); Biología (1.154); Física (322) y Química (248).

Sin nota de corte y ¿vuelta a la presencialidad?

La principal novedad de esta convocatoria es la eliminación de la nota de corte y, quizá, el regreso de la presencialidad en la elección de las plazas; Sanidad está "corriendo" para que quien prefiera esta vía a la telemática pueda decidir su futuro en persona la próxima primavera.

Así lo avanzó esta semana la ministra y médica, Mónica García, que quiso transmitir sus mejores deseos a los aspirantes: “Mucho ánimo a todos los que se presentan este fin de semana al examen MIR, EIR, FIR, PIR, BIR y QIR. Se pasan nervios pero merece la pena".

Las pruebas se desarrollan en 28 localidades, al menos una por comunidad autónoma, y en 677 mesas de examen, más otras dos ubicadas en el Ministerio, gracias a la colaboración de más de 2.000 personas que ejercerán como delegados de centro, interventores y vocales en las mesas de examen o como integrantes de las siete comisiones calificadoras.

Tendrán lugar, en concreto, en Alicante, donde concurrirán 1.014 candidatos; València (2.800); Albacete (572); Badajoz (629); Barcelona (3.230); Bilbao (765); Cáceres (340); Cádiz (629); Ciudad Real (471); Girona (285); Granada (1.530); Las Palmas (601); León (281); Logroño (221); Madrid (5.879); Málaga (1.063); Murcia (1.895); Oviedo (1.811); Palma de Mallorca (458); Pamplona (559); Salamanca (613); Santander (303); Santiago de Compostela (1.301); Sevilla (1.870); Sta. Cruz de Tenerife (621); Valladolid (683); Vigo (549) y Zaragoza (1.239).

Como el pasado año, por motivos de seguridad y confidencialidad, a excepción de los aspirantes, no se podrá acceder a los edificios donde se va a celebrar la prueba.

El futuro en 210 preguntas tipo test

Las puertas de las aulas se abrirán a las 15:00 horas para proceder al llamamiento e identificación de los candidatos; una hora después se desprecintarán los paquetes con los cuadernos del examen, que constan del cuestionario y una hoja de respuestas, ambos nominalizados.

Durante cuatro horas y media, los futuros especialistas deberán contestar, con bolígrafo azul o negro, las 210 preguntas tipo test de la prueba, para lo que deberán elegir una de las cuatro opciones posibles. Además, hay 10 preguntas de reserva en caso de que se impugne alguna de las oficiales.

Cada respuesta válida recibirá una valoración de tres puntos, se restará un punto por cada una de las respuestas incorrectas y se dejarán sin valorar las preguntas no contestadas.

Desde el llamamiento y hasta que no se acaben de recoger las hojas de respuestas no estará permitido el uso de móviles ni de otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación dentro del aula. Lo contrario acarreará la no corrección del ejercicio.

Solamente se autorizará el uso de tapones para oídos de uso común de silicona o plástico y en ningún caso auriculares, sean alámbricos o inalámbricos. Si requiere el uso de audífonos, glucómetros o cualquier otro dispositivo médico, debe estar previamente autorizado por la Dirección General de Ordenación Profesional.

En la primera hora y últimos 30 minutos no podrán salir del aula salvo que sean autorizados por las personas responsables de la Mesa por motivos de urgencia. En este caso, el candidato será acompañado por el personal responsable y deberá entregar el cuadernillo, la hoja de respuesta y el documento de identificación, que recuperará al regresar al aula y ocupar su asiento.

Al acabar, no se entregarán los cuadernos de examen ni imágenes, que serán destruidos. Las distintas versiones de los mismos se publicarán en la web del Ministerio de Sanidad al cierre de la última mesa de examen, a partir de las 00:00 horas del domingo 26 de enero.

Los aspirantes podrán consultar las respuestas correctas en la web el día 27, y en los tres días hábiles siguientes a su publicación podrán reclamar las mismas de manera electrónica, según las indicaciones que se establezcan.