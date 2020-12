Sandra Barneda: "con la pandemia hemos avanzado tecnológicamente quince años"

Sandra Barneda la finalista del premio Planeta con su novela "un océano para llegar a ti" además de periodista y presentadora visita el programa Trending COPE para hablar del mundo digital con el que, según ella, tiene una relación inconstante. "Me come mucho tiempo pero trato de cuidarlas aunque no tengo ni el tiempo, ni la paciencia, ni el talento para tener unas redes sociales cuidadas como tiene otra gente", reconoce.

En cuanto a sus redes preferidas Barneda reconoce que a la que más tiempo le dedica es a Instagram donde tiene casi medio millón de seguidores. Pese a la legión de fans la presentadora no se siente influencers pese a que incluso la revista Forbes la considera una de las 25 personas más influyentes de 2020. "Nunca me he planteado ser influencer pese a que sí me gusta ver como tengo una comunidad bastante fiel y sobre todo pocos haters".

De su relación con el social media la escritora es consciente que tiene una relación amor-odio sobre todo con Twitter pero llegó a aprender que "así funciona Twitter y no lo valoro por ese movimiento que pueda generar sobre mi si no por la inmediatez que tiene".

UN OCÉANO PARA LLEGAR A TI

Uno de los mayores usos que Sandra Barneda le ha dado a las redes sociales en las últimas semanas ha sido la promoción de su libro "un océano para llegar a ti." Sobre este hecho Remedios Cervante hace hincapié en lo beneficioso de este medio para la difusión. "Ha sido esencial para interactuar con los lectores en la situación actual que estamos viviendo. Por ejemplo en Sant Jordi como no se pudo celebrar hice una maratón de instalife con más de sesenta personas que recomendaban un par de libros. Fue maravilloso y eso, solo te lo dan las redes sociales".

En cuanto a la evolución del mundo social media la periodista reflexiona sobre ello y se ve sin capacidad visionaria para decantarse. "Con la pandemia hemos avanzado como quince años tecnológicamente, pero no sé hasta dónde vamos a llegar. Espero que sea apasionante".