Rocío Ojuelos: "Un artista no puede concebir no tener redes sociales. Son básicas para darse a conocer"

La relación de la cantante Rocío Ojuelos (Lucena del Puerto, Huelva, 1996) con la música es un maridaje perfecto entre la casualidad y el trabajo constante. ‘Empecé de una forma muy loca en el mundo de la música. Nunca me planteé que esta pudiera ser mi profesión. Una amiga compartió en redes sociales un video mío cantando un tema y rápidamente se hizo viral, incluso lo compartió Antonio Orozco. Después, entre en un talent show donde quedé finalista, pero el punto de inflexión fue cuando me decidí a escribir mis propias canciones.’ Su historia y la trayectoria que se está labrando a golpe de esfuerzo ha sido el tema central de nuestra entrevista hoy en Trending Cope.

‘Varias de mis canciones se han hecho virales en redes sociales y eso se lo debo a mi público. Así que entiendo que un artista no puede concebir no tener redes sociales. Son básicas para darse a conocer. Estoy donde estoy gracias a las redes, a ellas le debo todo lo que tengo’, nos ha confesado Rocío. Reconoce que se agobia cuando pasa mucho tiempo sin publicar nada en ellas, ‘mis seguidores me escriben y me preguntan cómo estoy o si me pasa algo. Es maravilloso, aunque también hay mucha competencia porque somos muchos artistas queriendo darnos a conocer’.

Rocío Ojuelos sabe que ha escogido un mundo complicado para crecer en él profesionalmente, ‘asentarse y mantenerse me parece dificilísimo. Yo no quiero un éxito efímero o un ‘pelotazo’ en la música, yo quiero soy una guerrera de pico y pala que ha venido a quedarse’. Aunque reconoce que también tiene momentos de bajón, ‘me gusta tanto la música que los momentos en los que pierdes la esperanza los vives con más intensidad, pero sigo adelante, me formo musicalmente cada día y eso me da fuerzas’, nos cuenta.

‘Hasta cuándo’ es el tema principal de su último trabajo, que está teniendo muy buena acogida en las redes sociales. ‘Para escribir me baso en mis vivencias. Para conocerme mejor solo hay que escuchar mis canciones, me desnudo en ellas. Más que inspiración, para mi escribir es sanación. La música me cura’, dice Rocío.

No tiene miedo a expresar sus sueños, a Rocío Ojuelos le encantaría hacer una colaboración con Vanesa Martín, ‘como artista es mi ídolo. Pero mi gran sueño es conseguir que mis letras y mi música perduren en el tiempo. Lo más bonito que tiene la música es sentir cómo la gente hace suyas mis canciones. Cuando las lanzo siento que dejan de ser mías para que cada uno se las lleve a su terreno personal. Ahí es donde siento que todo cobra sentido’.

Audio