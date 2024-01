"Me robaron 40.000 euros", la estafa bancaria que puede ocurrirte y cómo detectarla

Las estafas a través de internet o el teléfono móvil son el pan de cada día en nuestra sociedad y nadie está a salvo de ellas. Hay que estar en alerta constante. El último caso es el de Miguel Ángel, un valenciano cliente de ING Direct, al que han sustraído de su cuenta 40.000?euros, "todos los ahorros de mi vida", según cuenta a COPE el propio estafado.

Todo muy bien montado para jugar con el miedo

Todo ocurrió a través del móvil, cuando estas Navidades, mientras caminaba con su esposa y su hija de cinco meses por las calles de Madrid y con la mente puesta en la cita con el médico que posteriormente tenían con la pequeña. "Me llaman desde un teléfono fijo porque han detectado una posible entrada en mi cuenta desde una aplicación de un iPhone 7 en la provincia de Cádiz, me preguntan si he sido yo y obviamente yo estaba en Madrid y no fui la persona que inició esa sesión", recuerda Miguel Ángel.

Con el susto inicial en el cuerpo a Miguel Ángel comienzan a detallarle todo lo que tiene contratado con el banco, incluso, información de las cuentas, el número de cuentas que tenían y hasta las compartidas. Hasta tal punto la estafa está tan bien estructurada que "se oían otros trabajadores por detrás en la llamada o el tipo, el típico hilo telefónico, todo muy bien montado para jugar con el miedo de perder todos tus ahorros y robártelos ellos".





Modo de proceder de los estafadores

Una vez le han dado todos los datos sobre su situación bancaria y han jugado con el miedo, comienzan las transacciones para robarle los ahorros. "Nos comentan que vamos a proceder a las diferentes transferencias, que en total fueron tres, y en cada una de ellas me llegaba un SMS en el mismo hilo de SMS de ING que me envía el banco de forma habitual. El primero con el número de cuenta que siempre fue el mismo y cuando yo le comentaba que había recibido ese mensaje me mandaban un segundo SMS con un supuesto código de seguridad que tenía que poner como concepto en las tres transferencias y al final, pues, hasta casi 40.000 euros", narra Miguel Ángel a COPE.





Qué hacer si sufres una estafa

Juan Carlos Galindo, experto en ciberdelincuencia y conducta criminal en la web, aclara en COPE Valencia que el problema es que es supersencillo, por ejemplo, que aparezca en nuestro móvil el teléfono que ellos quieran, por ejemplo el de nuestro banco; "por 25 euros compras en la deep web un software de mostrar el número que tú quieras entonces buscas desde dónde vas a actuar, en este caso Valencia, buscas el teléfono de la sucursal y es el que sale. En este caso por SMS".

El experto además reconoce que es muy normal caer en esta técnica de robo porque te dan tantos datos y todos los contactos puedes contrastarlos que "es fácil caer".

Ante estas situaciones lo más importante es ser desconfiados, advierte, "salvo honrosas excepciones, que el banco te llame es muy difícil y si te llama, te llama el cajero de toda la vida al que conoces, todo lo demás, hay que ponerlo siempre en cuarentena por muchas señales que nos den de veracidad y, además, espero al día siguiente por la mañana y me paso por mi sucursal y pregunto a quién conozco".

Galindo es consciente de lo complicada que es la situación, ya que juegan con nuestros ahorros y con la premura de o es ya o te roban, pero, "hay que ser consciente que los bancos no utilizan cuentas puentes ni nada que te saque el dinero para luego devolvértelo".

"Tenemos que negar siempre la mayor, por desgracia estamos viviendo un momento de ciberataques muy habitual y tenemos que aprender a saber cuáles son los cauces legales y reinventarnos; debemos de dudar siempre porque el banco ya tiene todas nuestras claves no tienen que pedírnoslas".





¿Cómo recuperamos el dinero?

Según Galindo, reconoce, que si ya hemos sufrido la estafa y hemos sido nosotros mismos quienes hemos realizado esas transferencias, no queda otra opción que contratar a un profesional, es muy difícil que el banco se haga cargo, pero, "por no agobiar ya hay sentencias a favor de clientes", reconoce.

En este caso, como en tantos otros, el afectado, "va a tener que iniciar un procedimiento judicial contra el banco y va a tener que contratar peritos periciales, que hagan informes técnicos, que le lleven toda la investigación y que demuestren que, obviamente, aunque haya sido él el ejecutor". Y, ¿por qué? Porque el banco, y esto es algo que muchas personas no saben, tiene la obligación de no aceptar una operación si no verifica que el titular es el que dice ser.