El Festival Homenaje a la Ruta 90's & 2Mil aplaza sus citas 2021 en Valencia y Benidorm

La resolución de la Generalitat del pasado lunes 6 de septiembre que impedirá el tradicional desarrollo y disfrute de los asistentes al festival 90s & 2Mil Homenaje a la Ruta han obligado a los organizadores a aplazar las citas de 2021 al 18 de junio de 2022 en Benidorm y al 9 de julio de 2022 en Valencia.

Los responsables del festival, Ricardo Caballer, Vicente Ferrer y Víctor Pérez, han explicado que la medida se ha tomado tras la resolución de la Generalitat que “impide que la gente baile de pie con mascarillas y que pueda consumir sentada sin mascarillas, tal y como se había negociado en una reunión la semana pasada”.

Caballer, Ferrer y Pérez han explicado que “sin la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de un festival en condiciones nos vemos obligados a aplazar las fechas de Benidorm y Valencia. La incertidumbre y los cambios de opinión no facilitan nuestra idea de celebrar el festival”.

Por todo, “y pese a la frustración y problemas económicos que causará este aplazamiento a la empresa organizadora y a los casi 400 trabajadores”, el festival se aplaza hasta una nueva fecha “con la esperanza de que entonces la normalidad vuelva a nuestras vidas. No la nueva normalidad. Queremos celebrar un festival como los de antes. Con la gente bailando, bebiendo, disfrutando, siendo feliz…”.

Caballer ha explicado que “la incertidumbre y los cambios de leyes cada 2 semanas nos impiden llevar a cabo el festival en las condiciones que queremos para nuestros asistentes. El pirotécnico y promotor del festival no entiende “cómo en el país con más tasas de vacunados seguimos con tantas restricciones. En EEUU para ir a la NBA vas sin ningún tipo de limitación si estas vacunado. Y aquí, ¿cómo vamos a celebrar un festival dance sin que la gente pueda bailar? Nos fuerzan a aplazar. Aplazamos porque solo queremos ver a la gente feliz. Por eso cuando lo volvamos a hacer, lo haremos en condiciones normales”.

Por su parte el dj y promotor del festival Vicente Ferrer se ha mostrado “frustrado” al considerar que “la empresa de la felicidad parece la culpable de todo. Estamos marcados”. Ferrer ha explicado que “hemos intentado hasta última hora celebrar el festival. Pero no así. Así es imposible. El festival es para vivir, bailar, disfrutar, reír, divertirse, estar alegre, estar feliz. Y con las condiciones impuestas ahora es imposible. Un festival no se monta en un día. Lleva mucho trabajo. Y no podemos estar pendientes cada 15 días de lo que decidan los políticos”.

Víctor Pérez, presidente de FOTUR y también promotor del festival, ha finalizado la rueda de prensa afirmando que “la pasada semana teníamos la esperanza de celebrar el festival en condiciones normales. La resolución de la Generalitat ha desvirtuado el formato. Esto es como un partido de fútbol sin balón. Muy raro. Debemos conseguir que la Comunitat Valenciana vuelva a ser la tierra de los festivales. Pero debemos volver a celebrarlos como siempre para que la empresa de la felicidad nunca se apague”.

Tras el anuncio del aplazamiento, los responsables del festival anunciaron que las entradas de este año seguirán siendo validas para la edición 2022 “pero devolveremos el dinero a los que así nos lo pidan. Queremos que la gente venga, que se lo pase bien y se lleve un buen sabor de boca. El año que viene celebraremos el regreso de la industria de la felicidad”. La empresa recordó que el año pasado solo se devolvió el 3% de las entradas vendidas “por lo que debemos dar las gracias a la gente por confiar en nosotros”.