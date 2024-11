Reproches y acusaciones de la oposición que piden la dimisión de Mazón

Tras la intervención del president, Carlos Mazón, en Les Corts Valencianes se ha producido un receso de 10 minutos para continuar con el pleno, en esta ocasión con las intervenciones del resto de grupos parlamentarios.

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha acusado al Gobierno central de "negligencia criminal" y de haber "omitido el deber de socorro" a los valencianos durante la DANA, y ha considerado que este suceso ha demostrado "el fallo del Estado de las Autonomías".En su intervención ante el pleno de Les Corts donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado cuenta de su gestión durante la DANA, Llanos también ha dirigido críticas al Consell del PP: "Usted (a Mazón) asumió el mando al acudir al CECOPI y es evidente el clamor de la calle. Ustedes nos han vendido siempre que son el partido de la gestión, ¿dónde está la gestión?".

Tras calificar de incompetente la gestión del Gobierno autonómico, con referencias directas a las conselleras Núria Montes y Salomé Pradas, el portavoz de Vox ha dirigido sus críticas a la división de competencias: "No se han coordinado el gobierno autonómico y el nacional, se han atacado por la cara y por la espalda".

En referencia al Gobierno central, Llanos ha señalado que es responsable de "omisión del deber de socorro y por negligencia criminal, por no haber socorrido desde el minuto uno a todos los afectados por esta riada y por no llevar adelante las infraestructuras hídricas imprescindibles para que esta catástrofe no se hubiera producido".

Dirigiéndose a Mazón, ha dicho: "No cuente usted con la ayuda de un Gobierno criminal, no ceda al chantaje de quienes manejan las tragedias sin escrúpulos para sus cálculos políticos", al tiempo que ha ofrecido el apoyo de su formación: "Nosotros estamos a disposición de todos los valencianos".

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha ofrecido en su intervención una "respuesta responsable" a la "crisis institucional sin precedentes" que a su juicio ha generado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, con la gestión de la dana.

En su tiempo en el pleno de Les Corts, y tal y como ha adelantado poco antes la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, Muñoz ha exigido que el PP destituya a Mazón y nombre un president "técnico y de transición", y que en 2025 se convoquen elecciones autonómicas.

El síndic socialista ha indicado que para ello tendrán los votos del PSPV "sin contraprestaciones", pues no quieren "ningún sillón" ni entrar en el Consell, más allá de reclamar que la reconstrucción sea un proceso abierto y colaborativo con todos los grupos de Les Corts menos Vox y la sociedad civil.

Ha indicado que la respuesta a la emergencia climática no puede ser dirigida por un president "negligente e incompetente", que a su juicio ha mostrado "inacción" para "aferrarse al sillón", y ha defendido que la reconstrucción no solo será material, sino con una "base moral en la que Mazón está incapacitado".

El 29 de octubre "no falló todo, falló usted", ha aseverado Muñoz, quien ha acusado a Mazón de "mentir de manera deliberada" y de "no asumir responsabilidades", y le ha avisado de que "la manipulación de las tragedias acaba haciendo que el president de la Generalitat no pueda salir a la calle".

El síndic socialista ha afirmado que la remodelación del Consell que ha anunciado Mazón como "cortafuegos" no sirve para nada, porque el problema es él, y ha considerado que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, "no ha estado a la altura, pero sí estuvo donde tenía que estar" el día de dana.

"Si ella cesa, tiene que cesar usted", ha aseverado Muñoz, que ha considerado que su "simple dimisión no cambia nada", porque "el pecado original no se modifica y al final sería lo mismo con un president igual o peor".

Muñoz ha defendido el cambio del president por otro de perfil técnico y la convocatoria de elecciones en 2025 porque ahora "es el momento de quitar el fango, no de poner las urnas", y ha asegurado que el PSPV tendrá "altura de miras" y no se quiere "aprovechar de esta situación"

Joan Baldoví en una imagen de archivo

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reclamado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras su comparecencia en el parlamento valenciano que dimita de su cargo porque ha dicho que de sus responsabilidades ya dimitió el 29 de octubre cuando en una situación de emergencia por la dana se fue “de comilona”.

“Hoy solo esperábamos un anuncio que no se ha producido, su dimisión inmediata. La reclamamos formalmente porque ya dimitió de su responsabilidad cuando hizo caso omiso a la alerta y dijo que la dana se dirigía a Cuenca. Dimitió cuando se fue de comilona y se quedó incomunicado horas. No me interesa saber con quién. Lo único que me importa es que no estaba cumpliendo su responsabilidad, no estaba gestionando la crisis”, ha lamentado Baldoví ante el pleno de Les Corts.

“Dimitió cuando se incorporó horas tarde al Cecopi. Dimitió de su responsabilidad como president al renunciar a proteger a nuestra gente. Ahora solo le falta dimitir de su cargo”, ha añadido.

Baldoví ha iniciado su intervención con la frase de una canción de El Último de la Fila que una manifestante llevaba en un cartel en la multitudinaria protesta contra Mazón del pasado sábado. “¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?”, se ha preguntado antes de criticar la tardanza en emitir un mensaje de alarma a la población.

"¿Cuántas personas se podrían haber salvado si usted y su gobierno no hubieran sido tan negligentes, tan incompetentes? ¿Cuántos se habrían salvado si se hubiera enviado (el mensaje) cuando aún había tiempo?”, se ha preguntado.

“Señor Mazón, ¿puede dormir por las noches?, ¿puede mirarse al espejo sin bajar los ojos?, ¿podría mirar a la cara a una persona que ha perdido a un familiar? Para mí y para centenares de miles de valencianos ha dejado de ser nuestro president, ha dejado de ser el 'molt honorable', un president que abandona a su pueblo no merece serlo. Si tuviera una mínima parte de la dignidad de nuestro pueblo ya habría dimitido; dimita y no siga ensuciando obscenamente el cargo de president de la Generalitat”, ha reclamado.

También ha acusado a Mazón de no haber movilizado “todos los recursos” y de haber bloqueado la llegada de ayuda de otras zonas de España o de otros países, y ha puesto como ejemplo que 11 de las 17 brigadas de bomberos de Castellón no salieron de sus bases. “Es muy grave”, ha denunciado.

Baldoví ha asegurado que el discurso de Mazón no se lo han escrito sus asesores “sino sus abogados” y ha apuntado que “se aferra al cargo para limpiar pruebas”. En este sentido ha afirmado que Mazón piensa ya en “la causa judicial que se abrirá” y que usa a su consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, “como cortafuegos”.

“Es miserable. No descansaremos hasta que responda delante el pueblo y la justicia y hasta que paguen por todo el dolor causado”, ha concluido.