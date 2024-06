Reabren la causa contra Mónica Oltra por presunto encubrimiento de abusos a una menor tutelada

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la ex vicepresidenta del Consell, ex consellera de Igualdad y ex portavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia ha estimado así parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares porque entiende que "no puede descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.





El procedimiento, dirigido contra Oltra y otras 15 personas más, fue archivado por el juez el pasado mes de abril al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Mónica Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos en el Consell y en Les Corts Valencianes tras su investigación judicial en este caso.





Per molt que ho intenten, no guanyaran els malos.



Tot el nostre suport i la nostra estima a @monicaoltra, @MiquelReal, @LlunaGamero i la resta de companys i companyes perseguides.



La veritat només té un camí. pic.twitter.com/Vs5vJzCld6 — Compromís (@compromis) June 20, 2024





Compromís dice que es lawfare

Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, afirma que es un caso “clarísimo y de libro” y anuncia que van a reunir a la ejecutiva nacional para “dar una vez más, apoyo y denunciar esta persecución política de nuestros compañeros”, ha dicho en rueda de prensa. Y asegura que harán “todo lo esté en nuestras manos para que lo que nos está pasando a Compromís y a Mónica Oltra no lo tenga que sufrir nadie más”. El mismo lawfare también fue denunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando medito su posible decisión.

Teniendo en cuenta esa situación, Micó lanza un claro mensaje: “Nos parece que el Partido Socialista y Pedro Sánchez han llegado un poco tarde a esta cuestión que llevamos mucha gente y muchos partidos políticos padeciendo desde hace muchos años”. Reclaman desde Compromís que, por tanto, tendría que “haber realizado acciones contundentes contra estos casos de persecución política”.

Pero, qué es el lawfare. Esta es una palabra que últimamente escuchamos mucho en el ámbito político, pero no proviene de ahí. La palabra inglesa formada por law (ley) y warfare (guerra) es un término que proviene del ámbito militar para la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. En el ámbito político define "las acciones legales para causar problemas a un oponente".