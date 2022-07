Qué hacer este fin de semana en Valencia 16.07.2022

Este fin de semana tenemos tres noches para estar “a la luna de Valencia”, pero en el mejor sentido de la expresión. No por quedarnos sin planes, si no por estar al aire libre bajo la luz de la luna, que será cuando refresque… si es que refresca.

Los que sí que se han quedado sin planes, son los usuarios que compraron entradas para el Festival Diversity y para el concierto de Bryan Adams, porque ambos han sido cancelados, según sus respectivas organizaciones “debido a imprevistos que no garantizan el desarrollo de los espectáculos con la calidad necesaria”. Así que se va a proceder a la devolución de todas las entradas.

Si hablamos de estar a la fresca, tenemos que recomendar los eventos que se han preparado en La Plazeta. En el patio del Colegio Salesianos de Primado Reig, un espacio diáfano dónde poder estar a tus anchas, sin agobios y sobre todo guardando las distancias. Hay zona de foodtrucks y barra, para que mientras que disfrutas de la actuación, puedas cenar o tomarte algo.

Esta noche va a actuar el monologuista Óscar Tramoyeres y mañana estará en el mismo escenario el mago Jorge Blass.

En las tablas del Teatro Olympia tenemos dos espectáculos muy recomendables. Por un lado, Paz Padilla con “El humor de mi vida” y por otro, la comedia que estrenan dos actrices valencianas muy, pero que muy divertidas: Lola Moltó y Marta Chiner. “La comedia de la vida” es un alegato a las mujeres, un texto en el que dos amigas artistas cuentan como han de enfrentarse a la vida, combinando el ser madre, esposa, amante y sin dejar sus proyectos profesionales. Todo eso mezclado con el glamour y la decadencia de los escenarios. Seguro que más de una carcajada van a provocar al público que vaya a verlas.

En el Teatro Talia las Wot nos llevarán de la mano a través de sus canciones hasta Hollywot para vivir el “sueño americano” hecho música. Una comedia musical con gran variedad de estilos: cantarán Rock and Roll, a capella, Doo-wap, Rhythm and Blues y canciones más actuales adaptadas al estilo de estas artistas pin up.

Teatro Carolina presenta este fin de semana su último espectáculo para todos los públicos, ya que la programación se despide hasta septiembre. La adaptación a teatro infantil del cuento de “Pinocho” se podrá ver este sábado y domingo por la tarde.

En cuanto a música, julio sigue ofreciendo su mejor cara, la de los conciertos al aire libre. La Gran Fira de València continúa con sus propuestas de espectáculos para todo aquel que le guste la cultura y en cualquier lugar de la ciudad.

Como no, los Conciertos de Viveros animan las calurosas noches de esta semana. Esta noche sonará en directo Residente. Probablemente el único cantante que ha conseguido poner a bailar a millones de personas con hip hop y reggaeton político. Como líder de Calle 13 ha ganado 25 Grammy, convirtiéndolo en el latino con más megáfonos dorados ganados por su música. Actuará como telonera Maio, la artista catalana que viene a Valencia a presentar su primer disco en solitario.

Mañana el sonido de Steve Vai, guitarrista de la banda Whitesnake que ha vendido más de 15 millones de copias de sus trabajos y ha recogido tres premios Grammy, llenará de melodías contundentes los Jardines del Real.

Y el domingo, la estirpe de Bob Marley llenará de sonido reggae el festival de música de los Viveros. Julian Marley, el único hijo de Bob nacido en Gran Bretaña, participará en la Fiesta Presentación del Rototom Sunsplash con la música jamaicana como protagonista.

El martes y el miércoles llega el fenómeno musical de este año 2022: Rigoberta Bandini que con el cartel de entradas agotadas viene a Valencia a hacer bailar a sus miles de seguidores con esos temas que plasman lo mejor del sonido pop y la música electrónica.

También la semana próxima se presenta en Valencia otra mujer que llena estadios allá donde va: Vanesa Martín.

Este fin de semana la música va a llevar a miles de personas hasta el Auditorio Marina Sur. Mañana por la noche Rosalía recala en nuestra ciudad con su gira Motomami Tour en directo.





El domingo otra estrella como Camilo llenará el auditorio situado junto al Mediterráneo.

El Festival de Jazz de València presenta esta tarde en el Teatro Principal el espectáculo “Simfònic Cant d’Estil” con los arreglos y la orquestación Pau Chafer al piano.

Participarán, entre otros, los cantantes Noelia Llorens “Titana”, Carmen París y Antonio Aparicio “Apa”.

Mañana el jazz visitará los barrios de Valencia con la actuación de Ki Big Band, otro proyecto valenciano de jazz con demostrada solvencia artística. Una banda formada por auténticos virtuosos y solistas de reconocido prestigio. La actuación está prevista en la Plaza de Patraix a las 20 h.

El domingo el Teatro Principal será escenario del Homenaje a Toni Belenguer. El Colectivo Sedajazz organiza un homenaje dedicado al trombonista valenciano, uno de los músicos de jazz más reconocidos a nivel internacional, fallecido prematuramente en 2020, a los 45 años. En este emotivo homenaje participarán medio centenar de músicos procedentes de toda la geografía española, compañeros y amigos de Belenguer con quienes compartió escenario.

El otro concierto que presenta el Festival de Jazz en los barrios de nuestra ciudad es el de Lírica Big Band & Eva Romero que se celebrará también el último día de la semana en Nazaret.

El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia se está celebrando esta semana en el Palau de Les Arts. Este acontecimiento musical lleva más de 130 años contribuyendo a difundir la música bandística a través del mundo, así como a erigir la figura de los más relevantes músicos valencianos y los compositores de mayor renombre. Hoy actuarán a partir de las cinco de la tarde las bandas inscritas en la Sección Segunda: Unión Musical San José de Calasanz, de Castellón; Asociación Músico-Cultural De Madrigueras (Albacete); Societat Musical La Lira Fontiguerense De La Font Figuera y el Círculo Instructivo Musical De Xirivella. Como banda invitada actuará la Jove Big Band de Sedajazz.

Mañana por la mañana y por la tarde tendrán lugar las audiciones de la Sección Primera, que contará con las actuaciones del Centre Instructivo Musical De Mislata; la Asociación Musical Moteña De Mota Del Cuervo (Cuenca) y la Asociación Cultural Banda De Música De Bonares (Huelva). Como banda invitada actuará la Banda Sinfónica Músicos Sin Fronteras.

El domingo toca escuchar a las bandas que participan en la Sección de Honor. En horario de mañana y tarde competirán -musicalmente hablando- la Unió Musical De Benaguasil; el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Lliria y la Jove Banda Simfònica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Siendo la Banda Simfònica Municipal de Valencia la que con su actuación clausure el certamen de este año en su 134 edición. Este certamen se ha convertido en el evento musical para bandas más importante del mundo, en el que cada año compiten agrupaciones de los cinco continentes. Un Certamen que trabaja edición tras edición para seguir siendo un referente cultural en el mundo de la música.

El ciclo de conciertos de cámara y recitales líricos “Les Arts amb tu” llega esta noche hasta Aielo de Malferit y Benifaió con un concierto de cámara de la sección de maderas de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, y de la sección de metal respectivamente. Las formaciones de cámara de la OCV visitarán Benlloc y Museros este fin de semana.

El otro proyecto de Les Arts que recorre la nuestra comunitat es Les Arts Volant, con el camión que lleva la ópera a cualquier lugar de la geografía valenciana. Este fin de semana la ópera buffa en tres actos “El tutor burlat” de Vicente Martín i Soler se podrá ver en directo en Gestalgar y Quart de les Valls.

Y ya que estamos fuera de la capital valenciana, recordar que se está celebrando el Festival de Jazz de Peñíscola y que esta noche presenta a Melody Gardot en directo.

Más al sur, el FIB, el Festival Internacional de Benicasim donde se mezcla música, pop, rock, indie y electrónica, también se está celebrando este fin de semana. Los sonidos en directo de bandas como Dorian, Arde Bogotá, Miss Cafeina o Carolina Durante van a sonar estos días en el festival que puso a la Comunitat Valenciana en la onda de estos eventos turísticos como organizadora. El domingo cerrarán la edición de este año Nathy Peluso, Viva Suecia y la Habitación Roja, entre otros.

Más al interior, en las Nits al Castell de Xátiva actuará mañana por la noche la cantante portuguesa Dulce Pontes que regresa con nuevo disco: Perfil. Con este nuevo trabajo, la cantante regresa a sus raíces, a los artistas y las historias que la inspiran y asimismo impactan a todas las generaciones portuguesas. Este álbum representa, en definitiva, uno de sus proyectos más personales, se mueve entre el fado y la música popular portuguesa, y abre asimismo sus horizontes al jazz y a la música latina.

La semana próxima comienza el XIV Festival Internacional de Música de Cámara de Godella que se celebrará del 19 al 28 de julio y que presenta una docena de propuestas entre conciertos y actividades formativas bajo la dirección artística del director y clarinetista de Les Arts Joan Enric Lluna. La violinista Leticia Moreno, Moonwind Ensemble, una “Schubertiada” alla valenciana homenaje a Joan Fuster y el concierto de clausura en el que la orquesta del festival estará acompañada de un coro participativo, forman parte de esta edición que reivindica la belleza de la experiencia musical.