PSPV pide una mesa de trabajo de mercados para cubrir plazas vacías

El concejal socialista Javier Mateo ha instado al concejal de Mercados de Catalá “a que se ponga a trabajar de una vez por el sector” y aborde soluciones al incremento de las paradas vacías en los mercados municipales después del nuevo fracaso registrado en la subasta de los puestos vacantes.

“Desde el Partido Socialista volvemos a instar al concejal de Mercados a aceptar la creación de una mesa de trabajo en la que abordar soluciones para el sector, ahora que, una vez transcurridas las Fallas, ya no tiene excusas para abordar sus competencias en esta materia”, ha señalado.

Para Mateo, es “acuciante” comenzar a trabajar para solucionar el problema del elevado número de paradas vacantes en los mercados municipales y más después de los “dos fracasos consecutivos de las subastas que ha lanzado el gobierno de Catalá”.

“Es la segunda vez que reclamamos al concejal de Mercados que se siente con los socialistas para llegar a consensos. Ya lo hicimos tras la subasta de diciembre en la que solamente 5 de las 299 que salieron se adjudicaron. Y ahora lo volvemos a hacer ahora después de otro batacazo con las subastas en las que el Ayuntamiento solo ha conseguido asignar 14 puestos de los 318 que se ofertaban”, ha continuado.

El edil socialista ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos para ayudar a revitalizar los mercados a pesar de las reticencias del concejal de Mercados de Catalá, que sigue sin aceptar el ofrecimiento de los socialistas y su experiencia en la anterior gestión progresista del Ayuntamiento.

A su juicio, el gobierno de Catalá debe empezar a trabajar en esta área, en la que todavía no ha adoptado ninguna decisión. Asimismo, ha señalado el abandono del concejal de Mercados de los mercados extraordinarios. “Es necesario empezar a plantear soluciones para arreglar la pérdida de días de los mercados extraordinarios y actualizar la normativa que los regula de la mano de los propios comerciantes”, ha incidido.

Desde el Ayuntamiento de Valencia, fuentes municipales señalan que se está estudiando "cómo revertir una situación crítica en los mercados municipales que se arrastra los últimos 8 años. Es vergonzoso que el PSOE critique lo que ya pasaba en el anterior mandato y ahora plantee soluciones que no han adoptado". Las mismas fuentes se preguntan "por qué no lo hicieron entonces, y por qué no dejaron una nueva legislación, ni hicieron obras de mantenimiento".

Han querido explicar, desde el gobierno municipal, que "lo que hay a día de hoy es trabajo real y diálogo. Por ejemplo, hoy mismo el concejal Santiago Ballester asiste a la reunión de Confemercats para repasar las obras que se realizan en los mercados municipales y conocer las necesidades. Un grado de colaboración que no ha existido y que se plasma, por ejemplo, en el mercado de Rojas Clemente, donde ya están en marcha las obras para terminar con el apuntalamiento del sótano que llevaba años en una situación vergonzosa y que acabarán en junio".