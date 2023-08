El problema de los jabalíes en los campos valencianos: "Se lo comen todo"

El campo de Daniel Delgado, en Picassent, ha amanecido totalmente destrozado. Daniel es una de las últimas víctimas de la plaga de jabalíes que está viviendo la Comunidad Valenciana, y el vídeo que muestra la situación actual de su campo se ha viralizado. Esta plaga se ha convertido en una preocupación creciente para los agricultores de la Comunidad Valenciana. Los daños causados por estos animales en campos y cultivos están generando pérdidas significativas en la producción y dejando un rastro de destrucción a su paso. Daniel, un agricultor de Picassent, es la última víctima de esta problemática, al encontrar su campo completamente destrozado por los jabalíes.

"No le veo el sentido a seguir"

No es la primera vez que el protagonista de nuestra historia se enfrenta a este problema. Y es que los jabalíes ya habían destrozado su campo y a pesar de los múltiples esfuerzos, ha vuelto a ocurrir. "No veo una solución posible", lamenta. Daniel asegura que es imposible remontar esta situación, a pesar de haber invertido más de 3.000 euros. "No veo sentido gastarme dinero en un campo en el que se que va a volver a pasar lo mismo", explica. El sector agrario valenciano no pasa por su mejor momento, y es que el abandono de las tierras se suma a problemas como la falta de agua, el envejecimiento del sector, la competencia desleal y los altos costes. Cuando le preguntan por su futuro, Daniel asegura que se plantea abandonar el campo, "he perdido el interés, me he desanimado mucho, no le veo el sentido a seguir".

En un entorno donde la agricultura es una parte esencial de la economía y la tradición local, la proliferación de jabalíes ha impactado negativamente en la actividad agrícola.Los jabalíes, atraídos por la comida fácil y abundante, han encontrado en los campos cultivados un lugar propicio para alimentarse, causando daños severos en cosechas y terrenos de cultivo.

Los jabalíes se lo comen todo.

Los jabalíes, al revolcarse en la tierra y moverse entre las plantas, compactan el suelo y destruyen los sistemas de riego, árboles y materiales de producción, lo que afecta directamente la productividad de los campos. Además, se comen todo el cultivo: fruta, semillas, raíces, hierba, etc. Esta problemática no solo causa pérdidas económicas a los agricultores, sino que también compromete la seguridad alimentaria y la disponibilidad de productos frescos y locales en la región.

Las posibles soluciones ante un grave problema.

El vídeo ha llegado a las autoridades autonómicas y el presidente de Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, el delegado del AVA-Picassent, Paco Laza y el Conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, se han acercado a Picassent a mostrar su apoyo a la víctima. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores, creen que la solución reside en dotar de más facilidades y ayudas económicas a los cazadores. La caza selectiva de jabalíes ha sido una medida utilizada, pero se ha demostrado insuficiente para frenar su proliferación.

"Esto indudablemente se debe a una falta de gestión por parte de la anterior administración del Consell" - José Luis Aguirre

La situación exige una respuesta coordinada y a largo plazo. José Luis Aguirre ha aprovechado la oportunidad para lanzar un dardo al anterior Consell, "esto se debe a una falta de gestión por parte de la anterior administración del Consell". "Una solución puede ser cerrar perimetralmente todos los campos", ha manifestado. Aguirre asegura que el nuevo Consell se sentará con la Federación de municipios, las organizaciones agrarias y los propios agricultores para encontrar soluciones.

Un problema que no solo se queda en el campo.

Esta plaga también provoca incidencias en otras áreas de nuestras vidas. La Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica confirma que el jabalí es el responsable de nueve de cada diez accidentes provocados por una especie cinegética. El jabalí es la especie que más siniestros ocasiona en la Comunidad Valenciana.