La primera empresa española en obtener la certificación Corporate Green por la entidad OCA Global

Es la primera empresa española en obtener este certificado y que refuerza su compromiso con la mejora de la eficiencia, la reducción de riesgos, aprovechando las oportunidades de negocio y contribuyendo a la sostenibilidad global. Marca un punto de referencia en la comunidad portuaria.

El CEO de Boluda & Suárez, Javier Climent, afirma que desde la creación de la compañía “en 2020, el objetivo de la compañía ha sido diferenciarse en la excelencia, la seguridad en el trabajo, el servicio a nuestros clientes y la consecución de los certificados más importantes a nivel empresarial”. Y, resalta, que son “la única empresa canaria que ha logrado cumplir con los 17 ODS y, a nivel nacional, somos la única empresa que los consigue con registro de la OCA Global y Green Certificate”.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,Beatriz Calzada, manifiesta que “este hito ha supuesto un trabajo muy importante no solo desde el punto de vista ambiental, sino también por su labor en el área social, velando por la calidad de los trabajadores de la empresa. La certificación es una demostración de que cuando se quiere y hay un interés se pueden cumplir con los objetivos ODS. Por lo tanto, estamos convencidos de que va a ser un ejemplo tanto para el resto de las empresas del Puerto de Las Palmas, como también para la propia Autoridad Portuaria, y seguiremos avanzando en el cumplimiento de esos objetivos, en la descarbonización y en la sostenibilidad”.

La compañía Boluda & Suárez se ha propuesto caminar en esta dirección, adaptándose a los requisitos que los ODS implican y aprovechando las mejoras que tales objetivos pueden proporcionar, realizando cuantas acciones estén a su alcance para su consecución. La implantación de los ODS se inició en septiembre de 2023, con el asesoramiento de Luances Consultores, y caminar así hacia la efectiva consecución de los Objetivos de la Agenda 2030.

Para los directivos de la compañía Bernardino Santana y Javier Climent, el éxito de este proyecto de implantación de los ODS se basa fundamentalmente en la importancia, el trabajo y el compromiso de su equipo, así como el cuidado en sus relaciones con proveedores, clientes y terceros en acción, dando el mejor soporte al sistema.





Sobre la compañía Boluda & Suárez



Boluda & Suárez, como operador logístico es una compañía especializada en la manipulación de mercancías, heavy lift (aerogeneradores, risers, etc.), mercancía general (chatarra, big bags, tubos, bobinas de papel, etc.), granel (arena, fertilizantes, vidrio triturado, cereales, etc.) entre otros.

En los últimos años han ampliado su especialización al mercado de las energías renovables teniendo como objetivo impulsar la expansión y desarrollo de la energía renovable marinas, en particular, la eólica.

Boluda & Suárez opera en todo el territorio nacional apoyándose, fundamentalmente, en las instalaciones de Boluda Maritime Terminals, pertenecientes a Boluda Corporación Marítima. En Canarias, la compañía Boluda Maritime Terminals cuenta con cinco terminales marítimas ubicadas en los puertos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario (Fuerteventura), Arrecife (Lanzarote) y Santa Cruz de La Palma. Unas instalaciones que cuentan con la tecnología y los equipamientos más avanzados del mercado.