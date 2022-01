Oltra acusa al PP de "manipular" de forma intencionada los datos sobre abusos en centros de menores

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha advertido al PP y a "la caverna" que se hace eco de sus ataques que "no se engañen" porque no piensa "arrugarse" y comparecerá en Les Corts para "desmontar la campaña de bulos, de difamaciones, de mentiras y medias verdades" a la que la están sometiendo sobre posibles casos de abusos a menores tutelados.

Oltra, ha defendido que "la mejor medicina" contra las 'fake news' del PP es "la transparencia" y ha recalcado que ella "siempre" ha "luchado contra el abuso de poder, el oscurantismo y la corrupción". "Soy una mujer que siempre he dado y siempre daré la cara", ha subrayado.

En ese sentido, ha afirmado que el PP "ha contado mentiras sobre este informe en una contienda política partidista en la que no todo vale" y sostiene que los 'populares' han "falseado" el protocolo de actuación, que "se activa ante una sospecha de un posible caso de abuso o maltrato, confundiendo eso conscientemente con un abuso perpetrado".

Oltra ha advertido que, de este modo, el PP "castiga los protocolos de actuación, la transparencia, la detección y el diagnóstico" siguiendo con "la política del avestruz" que aplicaba cuando gobernaba: "Si no sabemos si un niño es abusado porque no hay protocolos, este abuso no existe".

"Eso no quiere decir que se haya cometido el abuso sexual dentro del sistema de protección, si no que cuando está dentro del sistema de protección es cuando se ha detectado ese abuso", ha aclarado.

Mazón insiste ante el silencio de Puig

Mazón ha asegurado que "Oltra tiene la obligación de comparecer porque se ha visto obligada a pesar de que se ha querido resistir". "Seguimos sin saber qué piensa Ximo Puig y seguimos sin saber nada sobre los 175 menores que han sufrido algún abuso", ha advertido sobre esta cifra que recoge el informe del defensor del pueblo de casos entre junio de 2020 y junio de 2021.

Por todo ello, se ha preguntado si el gobierno valenciano ha tomado alguna medida o control y "por qué se está tapando todo esto", así como si están respondiendo a las investigaciones del Síndic o si Puig "va a hacer algo".

Y es que, para el también presidente de la Diputación de Alicante, esta situación roza la "indignidad" y "o Puig no conoce o no le interesa el asunto o simplemente no quiere" abordarlo. En cualquier caso, ha augurado que poco se puede esperar de la comparecencia de Oltra, a quien ha acusado de entorpecer la investigación sobre "uno de los asuntos más graves de los últimos años".

Por su parte, el President de la Generalitat Ximo Puig ha defendido que la comparecencia de Oltra le parece "una iniciativa positiva". "Se piden explicaciones y se comparece", ha dicho el jefe del Consell, quien, no obstante, ha apuntado que "a veces en el debate público no parece claro que se quiera de verdad pedir explicaciones, sino argumentar una posición y ya está y fosilizar esa posición".





Y ha insistido: "Si se quieren explicaciones, se dan explicaciones y, desde luego, la vicepresidenta dará explicaciones para que, si de verdad alguien quiere saber la verdad, la sepa".

