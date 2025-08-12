Ola de calor en València: lo peor está por llegar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de un nuevo pico cálido, aún más intenso que el registrado ayer, cuando se registraron 42,4 grados en Carcaixent (Valencia), el próximo fin de semana, con temperaturas medias de récord.

Hasta este viernes las temperaturas van a ser algo más bajas que ayer, pero todavía significativamente altas, antes de un nuevo pico cálido el fin de semana, en el que el sábado, el domingo y el lunes serán, probablemente, los días más cálidos del verano.

Según la previsión de Aemet, la temperatura media del domingo, lunes y martes próximos será récord desde 1950 en cada día correspondiente.

Hasta el momento, este lunes fue el día más cálido del año en la Comunitat Valenciana, con máximas de 42,4 grados en Carcaixent, de 41,7 en Turís y Xàtiva, y de 41,3 en Atzeneta del Maestrat, la temperatura más alta del año en este observatorio y primera vez que una estación de la red de Aemet supera este año los 40 grados en la provincia de Castellón.

Este lunes se han registrado también tormentas de corta duración, que han dejado cantidades poco significativas de lluvia, típico de días con intrusión de aire seco sahariano, con registros de 7,4 l/m2 en Cortes de Arenoso y 7,2 l/m2 en Zucaina y El Rebollar, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).