El municipio valenciano que establece medidas contra la sequia: "ni baldeos, ni lavado de coches"

Llueve, pero no lo suficiente. De hecho, el Ayuntamiento de Gátova ha anunciado una serie de restricciones en el uso del agua. Es su respuesta a la grave situación de sequía que afecta a la región. El objetivo es “asegurar que en verano no nos falta el agua”, comenta el alcalde de la localidad, Jesús Salmerón. El pozo sigue funcionando, pero “el caudal de agua de los acuíferos ha bajado bastante y de las dos entradas de agua que tenemos, una de ellas está bajo mínimos”.

Una de las medidas adoptadas más llamativa es la prohibición de llenar las piscinas particulares sin sistema de depuración. Pero hay más como “que no se rieguen las calles”. Desde el consistorio explican que ya lo harán “cuando así sea necesario”. También optan por no lavar coches en lugares que no estén autorizados: “Al final, por dos o tres euros, limpia el coche en cualquier otro pueblo que sí que tiene agua”, afirma el alcalde en COPE.

Incentivar un uso responsable

Buscan y trabajan en una fórmula que beneficia en los recibos del agua frente a los que hacen un mal gasto: “El agua es de todos y para todos, tenemos que utilizarla de la manera más solidaria posible”. En Gátova, quien la use bien tendrá “algún tipo de beneficio”.

Preocupación por la Calderona

Tener como vecino un Parque Natural como el de la Sierra Calderona genera preocupación en un contexto marcado por la sequedad: “No duermo tranquilo ninguna noche en el pueblo con el tema de los incendios”.

“Los pinos han muerto, también las carrascas... la Calderona se nos está muriendo”.

En ese contexto, este miércoles, la Conselleria de Justicia e Interior, a través de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), refuerza el dispositivo extraordinario de prevención y extinción de incendios forestales durante los meses de verano, que estará integrado por más de 1.200 efectivos preparados para la intervención directa en los montes valencianos.

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha presidido en el Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana, la reunión de coordinación del “Plan de Vigilancia disuasoria y medidas especiales verano 2024” a través del cual todas las agencias que participan en tareas de prevención y extinción exponen las acciones a adoptar y los efectivos con que cuentan para hacer frente cualquier fuego que se declare en los espacios naturales valencianos.

Una de las novedades es la incorporación el pasado cinco de junio del nuevo Helicóptero H901 de prevención de incendios con base en Viver, pero zona de actuación en todo el territorio valenciano. Realiza labores de vigilancia y disuasorias para evitar que cualquier acción indebida pueda convertirse en un posible fuego forestal.