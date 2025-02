Las mujeres que hay detrás de grandes inventos de la historia: "No podíamos tener patentes"

El año 2025 marca el décimo aniversario del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La igualdad de género en el ámbito de las ciencias es crucial para construir un futuro mejor para todas las personas. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a barreras y prejuicios a la hora de emprender carreras científicas.

Cerrar la brecha de género en la ciencia requiere derribar estereotipos, promover modelos de conducta que inspiren a las niñas, apoyar el avance de las mujeres a través de programas específicos y fomentar entornos inclusivos mediante políticas y medidas que promuevan la inclusión, la diversidad y la equidad.

Porque todo eso, no ha frenado la capacidad científica e investigadora de niñas y mujeres. Pero sí su reconocimiento. En muchos inventos importantes de la historia, quien está detrás es una mujer. Pilar Mateo es una científica reconocida internacionalmente que se encuentra entre las 10 científicas más prestigiosas de España y entre las 100 primeras a nivel mundial. Y es valenciana. Quiere reivindicar la capacidad de las mujeres, porque "Las inventoras hemos estado ocultas. No podíamos tener patentes, ni cuentas en el banco. Hay muchos inventos que son de mujeres: los pañales, el lavavajillas, el tejido del traje de astronauta, o en la actualidad, un EPI que permite respirar mejor por el peso del traje".

En el siglo II después de Cristo, María "La judía", inventó el "baño de María", que ha sido muy importante en el mundo de la ciencia, pero, sin embargo, se conoce esa técnica por los flanes.

Pero, además, la DANA arrasó su laboratorio en una de las zonas cero. En Paiporta. Lamenta que, hasta el momento, no ha recibido nada por parte del consorcio. "Ya no estoy pidiendo las ayudas públicas, lo que estoy pidiendo es lo que me pertenece, que me paguen los seguros, y eso, todavía no lo he conseguido".

Tendremos nuevo proyecto que va a ayudar a muchas mujeres inventoras "para animar a que haya más".