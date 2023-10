Mónica Oltra vuelve a la abogacía y la mediación

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano durante gran parte de la etapa del Botànic y ex alto cargo de Compromís Mónica Oltra ha anunciado este jueves en sus perfiles de redes sociales que regresa al ejercicio de la abogacía y la mediación para "combatir las injusticias".



En una publicación que acompaña de una fotografía suya y su dirección de correo electrónico, Oltra ofrece sus servicios como jurista. "Vuelvo a combatir las injusticias desde la abogacía y a contribuir a la justicia y la paz sociales a través de la mediación", señala en dicha publicación.



A su juicio, la mediación le ha "seducido" como "una manera más pacífica y humana de abordar los conflictos y también como herramienta de transformación social y relacional indispensable. Me gusta ser ese puente. Me gusta crear comunidad", añade.



Oltra dimitió como vicepresidenta y portavoz del Consell y también como diputada en Les Corts por Compromís en junio de 2022 tras ser investigada en el marco de una causa judicial por supuesta omisión de socorro a una menor tutelada por la Generalitat, que fue víctima de abusos sexuales por parte de su exmarido.