Mercadona suma una nueva medida de seguridad frente al coronavirus: gafas de protección ocular

Mercadona, líder con 40% de cuota de mercado desde que comenzara la cuarentena, ha decidido incluir un nuevo sistema de protección para su personal ante la pandemia del coronavirus. Se trata del reparto de gafas de protección ocular, además de los utensilios de higiene de los que ya disponían como guantes o mascarillas. Esta medida entrará en vigor este viernes 3 de abril y se suma a las que la cadena de supermercados ha ido adoptando desde el inicio de la crisis sanitaria. Entre las otras medidas, se encuentran dar preferencia al personal sanitario, fuerzas de seguridad, bomberos y personal de atención social, debidamente acreditados, para realizar sus compras.

Mercadona ha venido implantando medidas de seguridad desde el inicio de la alerta sanitaria, entre las que se encuentra la instalación de mamparas de metacrilato de protección y separación en las cajas de pago, así como la desinfección de manos con gel hidroalcohólico y el uso obligatorio de guantes por parte de los clientes, obligatorio antes de acceder a las tiendas. También, se ha reducido de 9 a 19 horas la apertura, así como se ha instalado desinfectante y papel para que los usuarios puedan limpiar el mango del carro antes de usarlo. Sobre estas medidas se informa tanto a través de los miembros de la plantilla como por medio de cartelería, megafonía y redes sociales.

Entre las recomendaciones están: acudir solamente una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos), y no acudir a realizar la compra personas que formen parte de los grupos de riesgo, ancianos, personas con enfermedades crónicas. Asimismo, siguen recomendando espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento, con lo que hay garantía de poder atender a todos los clientes cada día.

“Rogamos a nuestros clientes la máxima colaboración en el cumplimiento de dichas medidas. Esto pasará. Racionalicemos el miedo al Covid-19”

También piden, por solidaridad, realizar la compra con agilidad y rapidez y no almacenar innecesariamente productos: el suministro de productos de primera necesidad está más que garantizado. Asimismo, piden pagar preferentemente con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo.

Igualmente, se controlará el aforo de los supermercados y se señalizará la distancia mínima exigida entre personas. En el interior del local, se garantizará la separación mínima de un metro entre clientes con recomendaciones del personal del establecimiento, con el apoyo de carteles reforzando estas medidas, y también estarán marcados los límites de 1 metro en el suelo de la sección de Pescadería y las líneas de cajas.