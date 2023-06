Mazón (PPCV) inicia esta mañana con el PSOE los contactos para formar gobierno

El presidente del PPCV y ganador de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Carlos Mazón, ha prometido formar "sí o sí" un gobierno "estable, cierto, seguro y eficaz" liderado por el PP que "ejecute su proyecto político" y que "defienda por encima de todo a la Comunitat Valenciana".

Así se pronunció Mazón ayer tarde durante su intervención en la Junta Directiva Regional del PP que ha presidido el líder del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Mazón se ha propuesto "cumplir con hasta la última coma" de su programa electoral y ha subrayado que "ya está bien de espectáculo": "Vamos a darle a la gente un gobierno que funcione, que no se esté peleando todos los días, que sea serio y que afronte los retos que tiene". "Todo eso lo vamos a hacer", ha agregado.

El líder de los 'populares' valencianos ha agradecido a los candidatos de Compromís y Vox, Joan Baldoví y Carlos Flores, que hayan aceptado la reunión como parte de la ronda de contactos y ha señalado: "No puedo decir lo mismo de Puig, con él no me podré ver".

