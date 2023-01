Mazón: "Los esfuerzos de Puig de desviar la atención del caso Azud son patéticos"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado este martes que el PSPV rechace activar la comisión de investigación sobre el caso Azud en Les Corts y ha reivindicado que "se sepa la verdad y se asuman las responsabilidades políticas de quien corresponda".

"Los esfuerzos por desviar la atención son ya casi enternecedores, por no decir patéticos, pero nosotros es que no tenemos nada que ocultar", ha asegurado en declaraciones a los medios, durante su visita a la carpa del PPCV instalada en la calle Matemático Marzal de València, preguntado por las declaraciones del 'president' Ximo Puig de este lunes. Puig aseguró que el PP intentaba "distraer la opinión pública" sobre Azud y que "todo el mundo sabe dónde nace ese caso".

Al respecto, Mazón ha criticado que este martes en Les Corts "se ha vuelto a negar una comisión de investigación" sobre el caso, después de que la síndica del PP, Mª José Catalá, haya explicado que en la junta de portavoces ha solicitado incluir en el orden del día del próximo pleno la puesta en marcha de la comisión de investigación --aprobada hace más de un año a propuesta de Cs-- y "el PSPV ha respondido con evasivas".

Mazón ha preguntado "cuál es la razón" de que no se apruebe "si no hay nada que ocultar". "Nosotros no tenemos ningún problema en que haya una comisión de investigación y que se sepa todo lo que se tenga que saber", ha asegurado.

El dirigente del PPCV ha destacado que para él lo más significativo es que hayan "pasado dos semanas" sin que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "haya desmentido" que la trama asumiese gastos de su campaña electoral. "¿Tiene algo que ocultar?", ha cuestionado.

Para Mazón, "quien es sospechoso de no querer saber la verdad es quien no aprueba una comisión de investigación, quien no quiere asumir responsabilidades políticas". En ese sentido, ha insistido en que se abra la Comisión de Investigación en Les Corts, "se sepa la verdad y que se asuman las responsabilidades políticas de quien corresponda".

"Nosotros sí que no tenemos ningún problema. No sé si ellos lo tendrán, si han mandado al portavoz socialista a la cárcel a defender al principal responsable de la presunta trama. Esto es una cosa que ha hecho el partido socialista, eso el PP no lo ha hecho", ha recalcado.

En la misma línea se ha pronunciado esta mañana también Mª José Catalá: "Si no hay nada que esconder, si realmente este Consell apuesta por la transparencia, deberían aceptarlo", ha advertido, y ha achacado el rechazo de los socialistas a que "alguno de sus socios tiene intención de votar a favor y esto le supone un problema".