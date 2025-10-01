Mazón confirma su presencia en la procesión cívica del 9 d'Octubre

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado su presencia en la procesión cívica del próximo 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y ha pedido la colaboración de todos para que el acto “sea eso, una procesión cívica”. La jornada estará marcada por el recuerdo de la DANA, que según ha adelantado, centrará los reconocimientos institucionales de este año.

Mazón participará en la Procesión Cívica

Mazón ha confirmado su participación durante el acto de presentación de la campaña institucional con motivo del 9 d’Octubre y en el marco de la Junta Local celebrada en el Ayuntamiento de Valencia para concretar el dispositivo de la jornada.

“Sí, sí, claro”, ha respondido cuando se le ha preguntado si acudiría a la procesión cívica, que cada año recorre el centro de Valencia. En este sentido, ha mostrado su confianza en que “todo el mundo pondrá de su parte para que la marcha sea lo que debe ser, una procesión cívica”.

GALARDONES DE CARÁCTER ESPECIAL

El jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat llevará a cabo “el mayor esfuerzo logístico posible” para que la celebración se desarrolle con la máxima normalidad. “Es un día muy especial para todos nosotros”, ha remarcado.

Mazón ha añadido que la Generalitat anunciará próximamente los galardones institucionales que se entregan cada 9 d’Octubre, pero ha avanzado que este año tendrán un marcado carácter especial por el contexto en el que se enmarcan.

La DANA, protagonista de la celebración

Además, ha subrayado que el recuerdo de la DANA que afectó gravemente a la Comunitat “tiene que marcar necesariamente este 9 d’Octubre”. Ha recordado, en este sentido, que la riada del 29 de octubre del pasado año fue un acontecimiento que dejó huella en la ciudadanía y en las instituciones, y que debe estar presente en los actos conmemorativos.

“Tenemos a muchísima gente a la que reconocer y agradecer el esfuerzo extraordinario, no solo desde las instituciones, sino desde el punto de vista social. A la gente de la Comunitat Valenciana y también a quienes vinieron de fuera para ayudarnos”, ha explicado.

En esta línea, ha asegurado que el Consell pondrá “todo de su parte” para que la celebración del 9 d’Octubre sea “lo mejor posible” y refleje ese agradecimiento colectivo. “Es un día que llevamos en el corazón todos”, ha recalcado.

Se hará un Refuerzo de la seguridad

Más de 2.300 efectivos de los distintos cuerpos policiales velarán por la seguridad de la ciudadanía durante los actos festivos del 9 d’Octubre, 400 más que el pasado año. Así lo han explicado la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la Junta Local de Seguridad.

Catalá ha pedido que se extremen las medidas por el riesgo de que se produzcan “situaciones convulsas” en una jornada marcada por el recuerdo de la DANA.

La Senyera cambia de portadora en la procesión cívica

En total, el operativo contará con 1.800 agentes de la Policía Nacional, 300 más que el pasado año, además de Guardia Civil de Tráfico, unidades caninas y medios aéreos. A ellos se suman 509 efectivos municipales, entre Policía Local, bomberos y voluntarios de Protección Civil.

Catalá ha recordado que “son muchas las familias, niños y mayores que salen a ver la Senyera en València” y ha insistido en que la prioridad debe ser garantizar la normalidad de la jornada.