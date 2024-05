Los titulares que deja Carlos Mazón en su encuentro con COPE: "Me dijeron que había perdido"

365 días después del triunfo electoral, el jefe del Consell charla con COPE para analizar diferentes temas de la actualidad, hacer balance y también dibujar algunos de los retos que quedan por afrontar en los próximos años de legislatura. El escenario ha sido el Palacio de Colomina, en la ciudad de Valencia, en un acto en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera.

“No me llegaba la camisa al cuello”

El 28 de mayo los ciudadanos escogieron cambio y la vida del ahora presidente cambió por completo. Recordando cómo fue aquella jornada, Mazón ha reconocido que para nada fue fácil. Sobre todo cuando recibió un mensaje en torno al mediodía: “Me dijeron desde una empresa muy acreditada de este país que había perdido las elecciones y que no iba a gobernar. Seguía sin llegarme la camisa al cuello, sabiendo que había perdido”, reconoce. ¿El momento en el que se sintió ganador? “Salió Ximo Puig a reconocer mi victoria y yo no daba crédito”.





Un anuncio para volcarse con Ford Almussafes

En un día señalado en el calendario de la planta valenciana, la compañía sigue dando pasos inevitables hacia un nuevo ERTE ante la ralentización mundial del proceso de electrificación. Ante ese escenario, el gobierno valenciano apuesta por un plan de choque del que Mazón ha ofrecido detalles. Lo primero es “un análisis de la situación en este momento, de cuáles son las medidas que podemos adoptar, posibles implicados y riesgos laborales”. Sin descuidar el “parque de proveedores”. Y en segundo lugar, “un plan global de empleo, de colocación o recolocación a este tipo de tránsito”.

Además, también van a trasladar al Gobierno de España la necesidad de que ponga en marcha el mecanismo 'red': “Son millones de euros que tienen para compensar al sector del automóvil mientras dure esta situación”, resalta el jefe del consell.

El distrito único en Educación

Son 10 meses gobernando y hace menos de una semana el ejecutivo valenciano se ha enfrentado ya la primera huelga educativa de la enseñanza pública valenciana en 8 años. A partir del próximo curso, padres y madres tendrán la posibilidad de apostar por el distrito único en la fase de matriculación. Se trata de una novedad que ha centrado las críticas de la oposición: “Nos dicen que estamos haciendo guetos”, reconoce un Mazón que invita a la reflexión. “¿Existe mayor gueto que no poder salir de su distrito?”

Además, ha recordado que buscan hacer “compatible la libertad con la igualdad”. También ha querido incidir en que las rentas bajas tendrán prioridad a la hora de escoger centro, al igual que las familias numerosas.

Seguirán bajando impuestos

La reforma fiscal impulsada desde la Generalitat se ha centrado en suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, mientras también bonifica la práctica del deporte o los gastos en salud bucodental, entre otras novedades. Y van a seguir apostando en esa línea “en la medida que podamos”. Carlos Mazón asegura que la reforma fiscal pensando en rentas más bajas y ser competitivo “es compatible”. Y pone un ejemplo: “Se puede bajar los impuestos un 25% a la que vivienda para los jóvenes más vulnerables, los que más lo necesitan y a la vez eso puede significar una reactivación del mercado de la vivienda, poder recuperar vía IVA y vía actividad económica esa bajada de impuestos”.





Los “engaños” de la ministra Teresa Ribera

“He ido al despacho de Teresa Ribera y le he planteado poner en marcha un grupo de trabajo para hablar del Tajo-Segura y me dijo sí, por supuesto”. Algo que incluso fue anunciado por Mazón ante los medios de comunicación, pero que a día de hoy no es una realidad: “Nos engañaron”. 26 recortes son los recortes que cuantifican con Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

¿Invasión marítima de Cataluña?

Pescadores de Vinaròs y Benicarló han sido multados por Cataluña por pescar en una zona en la que han salido a faenar de forma habitual. ¿El motivo? La modificación de los límites fue una decisión unilateral el pasado mes de diciembre por parte del Gobierno de Pere Aragonés.

Ahora, Carlos Mazón, anuncia que acudirán al Tribunal Superior de Justicia catalán para defender los intereses de los pescadores. También ofrece de forma gratuita los servicios jurídicos del gobierno valenciano a los afectados: “Ya sabía que nos querían invadir con subvenciones desde el Botànic, ya sabía que nos querían invadir desde la imposición lingüística, pero la inversión marítima me parece ya una especie de broma”.